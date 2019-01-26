Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи "Ай-Петри. Крым"

В России из Третьяковской галереи в воскресенье, 27 января, украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Информацию подтвердили в МВД Российской Федерации.



"В полицию обратились сотрудники охраны одного из музеев столицы с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией, они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым",

- сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Отмечается, что по факту совершения правонарушения в настоящее время ведутся поиски преступника и устанавливаются обстоятельства происшествия.Cогласно иным сообщениям, картина исчезла на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. "Человек, которого приняли за работника музея, спокойно подошел к полотну Куинджи, достал его из рамы и вышел", - говорится в сообщении.К слову, это второе серьезное событие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев.Вечером 25 мая 2018 года в Третьяковской галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно. Картину изъяли из постоянной экспозиции и перенесли в реставрационную мастерскую музея.

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