Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов из зарплаты на исследования алкоголизма

Глава Белого дома Дональд Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов со своей президентской зарплаты на исследования, связанные с борьбой с алкогольной зависимостью. Об этом сообщает американское издание The Hill.



"Белый дом подтвердил в субботу, что Дональд Трамп пожертвовал 100 тысяч долларов Национальному институту исследований злоупотребления алкоголем и алкоголизма, дочернему учреждению Национального института здоровья",

- отмечается в сообщении.К слову, старший брат президента США, Фред Трамп, умер в 1981 году от осложнений, связанных с алкоголизмом. Сам же президент неоднократно называл это причиной того, почему он не пьет и не употребляет наркотиков.Во время избирательных гонок в 2016 году Дональд Трамп пообещал, что если он победит, то пожертвует свою президентскую зарплату, которая составляет примерно 400 тысяч долларов в год, на разные государственные учреждения.Как отмечает издание, на протяжении пребывания в Белом доме, Трамп выписал чеки для Минздрава на борьбу с опиоидной эпидемией, Администрации по вопросам малого бизнеса, Министерства транспорта, Службы национальных парков, а также Минобразования США.

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