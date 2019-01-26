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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который попросил телефон, чтобы позвонить, и не вернул его

Категория: Новости

В Киеве суд вынес приговор мужчине, который попросил телефон, чтобы позвонить, и не вернул его

Столичный суд в воскресенье, 27 января, вынес приговор мужчине, который мошенническим путем отобрал у потерпевшей телефон. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Происшествие случилось на улице Рижская в Шевченковском районе города Киева. Злоумышленник попросил у девушки телефон, чтобы позвонить, но не вернул его.

"В дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что у нее похитили телефон. Сотрудникам полиции девушка рассказала, что знакомый взял у нее гаджет, чтобы позвонить, и скрылся",
 - говорится в сообщении полиции.
Полицейские задержали правонарушителя. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления киевлянин, который находится на испытательном сроке за совершение кражи.
За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины, его приговорили к одному году лишения свободы.
Кроме этого, на основании ст. 71 (Назначение наказания по совокупности приговоров) Уголовного кодекса Украины, было присоединено не отбытую часть предыдущего наказания, а, следовательно, мужчина проведет в тюрьме один год и семь месяцев.

 

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