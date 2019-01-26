 
Информация к новости
  • Просмотров: 87
  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Кропивницком малолетнего зацепера ударило током

Категория: Новости / Происшествия

В Кропивницком малолетнего зацепера ударило током

Подростка ударило током на крыше поезда в Кропивницком. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГСЧС области. Как сообщили в ГСЧС, 27 января в 15:16 в оперативно-координационный центр Управления ДСНС в области поступило сообщение о том, что на грузовом дворе железнодорожного вокзала в Кропивницком на вагоне поезда ударило током мальчика.

К месту происшествия сразу были направлены два отделения спасателей 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда города.

"По прибытию было установлено, что мальчик 2004 г.р. сидит на одном из вагонов поезда в удовлетворительном состоянии. Бойцы ДСНС сняли парня из вагона и передали медикам",
 - рассказали спасатели.

 

Источник



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 