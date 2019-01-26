Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года. Об этом говорится в официальном заявлении Вакарчука.
"Я неоднократно заявлял: власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года",- сообщил Вакарчук.
Он добавил, что "в джинсах" может сделать для страны больше, чем "надев галстук".
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018 года. С этого дня стала доступна регистрация кандидатов на пост главы страны.