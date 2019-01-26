Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на выборах 31 марта 2019 года. Об этом говорится в официальном заявлении Вакарчука.



"Я неоднократно заявлял: власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "и", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года",

- сообщил Вакарчук.Он добавил, что "в джинсах" может сделать для страны больше, чем "надев галстук".Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Избирательная кампания официально стартовала 31 декабря 2018 года. С этого дня стала доступна регистрация кандидатов на пост главы страны.

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