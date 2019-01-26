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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

С начала года пограничники не пропустили в Украину 700 граждан РФ

Категория: Новости

С начала года пограничники не пропустили в Украину 700 граждан РФ

Пограничники не пропустили в Украину почти 700 граждан России с начала 2019 года. Об этом на коллегии Министерства внутренних дел сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"С начала года отказано во въезде 1 тыс. 300 иностранцам, из которых почти 700 - граждане России",
- сообщил он.
Цигикал отметил, что после завершения военного положения пограничники продолжают в усиленном режиме осуществлять проверку граждан, въезжающих в Украину.
Ранее сообщалось, что с момента введения ограничений на въезд количество граждан РФ, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза. Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

 

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