Ревнивая одесситка набросилась с ножом на своего сожителя

В полицию Одессы поступило сообщение о госпитализации 33-летнего гражданина одной из стран Ближнего Востока с проникающим ножевым ранением брюшной полости. При первом общении с полицейскими 31-летняя сожительница пострадавшего рассказала, что у дома на них напали неизвестные.

Однако, при осмотре квартиры супругов следователи обнаружили вещественные доказательства, опровергающие показания одесситки. Окровавленные пижамы и кухонный нож указывали на то, что преступление было совершено в квартире, а не на улице.

Под давлением неопровержимых улик женщина призналась, что схватилась за нож, приревновав мужа к девушкам, фото которых он «лайкал» в одной из социальных сетей.

Женщине сообщено о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

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