Доллар прокачали с утра и ждут валютных скупщиков

В понедельник, 28 января, валютная торговля на межбанке стартовала с повышения курса доллара на 3 копейки — до 27,80-27,85 грн./$. Долго эти ценники не продержались, очень быстро стали скатываться вниз.
"Торговля отошла в рамки 27,77-27,79 грн./$. Как обычно, в понедельник не наблюдается существенного спроса на валюту. Предложение доллара тоже небольшое, но все же превышает спрос",— сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Нацбанк наблюдает за ситуацией со стороны, и пока не выходил в Matching.
На прошлой неделе НБУ регулярно появлялся на торгах, и пополнял свои резервы долларом: в середине недели по $30-40 млн. в день, а в пятницу — до $10 млн. 25 января безналичная торговля завершилась 10-копеечным удешевлением «американца» — в рамках 27,80-27,82 грн./$. При этом у финансистов не было единого прогноза на эту неделю: они допускали как подорожание доллара, так и откат его курса.