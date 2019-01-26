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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Доллар прокачали с утра и ждут валютных скупщиков

Категория: Новости / Экономика и финансы

Доллар прокачали с утра и ждут валютных скупщиков

В понедельник, 28 января, валютная торговля на межбанке стартовала с повышения курса доллара на 3 копейки — до 27,80-27,85 грн./$. Долго эти ценники не продержались, очень быстро стали скатываться вниз.

"Торговля отошла в рамки 27,77-27,79 грн./$. Как обычно, в понедельник не наблюдается существенного спроса на валюту. Предложение доллара тоже небольшое, но все же превышает спрос",
 — сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Нацбанк наблюдает за ситуацией со стороны, и пока не выходил в Matching.
На прошлой неделе НБУ регулярно появлялся на торгах, и пополнял свои резервы долларом: в середине недели по $30-40 млн. в день, а в пятницу — до $10 млн. 25 января безналичная торговля завершилась 10-копеечным удешевлением «американца» — в рамках 27,80-27,82 грн./$. При этом у финансистов не было единого прогноза на эту неделю: они допускали как подорожание доллара, так и откат его курса.

 

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