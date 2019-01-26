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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В ожидании вторжения: в Украине создали танковую бригаду резерва

Категория: Новости

В ожидании вторжения: в Украине создали танковую бригаду резерва

В Украине за последние несколько лет в Вооруженных силах был создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства. Об этом министр обороны Степан Полторак заявил во время посещения харьковских оборонных предприятий, которые входят в состав корпорации "Укроборонпром".

"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва. Это подготовленная техника, которая заправлена, на ней есть экипажи, и на случай обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач",
 - заявил Полторак.

 

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