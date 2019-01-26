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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

США сняли санкции с компаний, связанных с Дерипаской

Категория: Новости

США сняли санкции с компаний, связанных с Дерипаской

Министерство финансов США сняло санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", связанных с миллиардером Олегом Дерипаской. При этом ограничительные меры в отношении самого Дерипаски остаются в силе.
В заявлении министерства финансов США говорится, что в соответствии с условиями снятия санкций эти компании снизили прямые и косвенные доли Дерипаски и вышли из-под его контроля.
Компании также согласились на проведение аудита, который позволит гарантировать выполнение предъявленных им условий. Минфин США может вернуть в санкционные списки связанные с Дерипаской компании, если они нарушат условия, на которых их согласились вывести из-под санкций.
Многие политики в американском конгрессе считали неуместным ослаблять санкции в отношении компаний, так или иначе связанных с Дерипаской, пока идет расследование "российского следа" в предвыборной кампании Трампа.

 

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