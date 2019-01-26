"Селтик" договорился с "Карпатами" по трансферу Шведа

Полузащитник "Карпат" и молодежной сборной Украины Марьян Швед близок к подписанию контракта с "Селтиком" из Глазго. Официальное закрытие сделки между шотландским и украинским клубом должно состояться на этой неделе. "Карпаты" заработают на трансфере Шведа 1,75 млн евро.

После подписания контракта с "Селтиком" Марьян Швед, вероятней всего, сразу же отправится в аренду. По словам главного тренера команды Бернарда Роджерса, покупка Шведа больше рассчитана на будущее.

Марьян Швед - воспитанник львовских "Карпат". Дебютировал в профессиональном футболе в сезоне 2014/2015. В 2015 году за 1 млн евро перешел в испанскую "Севилью", где заиграть ему не удалось. В 2017 году вернулся в "Карпаты", за которые сыграл 32 матча и забил 14 голов, в том числе отметился дублем в игре против "Динамо" в этом сезоне, которая завершилась победой "Карпат". "Заигран" за национальную сборную Украины.

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