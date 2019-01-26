Госпогранслужба проверит всех международных наблюдателей, которые приедут на выборы президента Украины

Госпогранслужба проведет предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые приедут на выборы президента Украины. Об этом в понедельник, 28 января, заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал во время коллегии МВД, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.



"Одна из определенных задач нашей службы в контексте проведения выборов президента Украины – усиление контроля на каналах международного сообщения. Это связано с прибытием большого количества международных наблюдателей",

"Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, которые будет предоставлять ЦИК. ГПСУ готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будет организован соответствующий учет и передача информации заинтересованным органам и ее обнародование",

- сказал Петр Цигикал.Он отметил, что международных наблюдателей пограничники будут оформлять вне очереди, в приоритетном порядке.- сообщил председатель ГПСУ.Глава пограничного ведомства добавил, что особое внимание будет уделено пророссийским журналистам.Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины.

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