Госпогранслужба проверит всех международных наблюдателей, которые приедут на выборы президента Украины

Госпогранслужба проведет предварительную проверку всех международных наблюдателей, которые приедут на выборы президента Украины. Об этом в понедельник, 28 января, заявил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал во время коллегии МВД, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.
"Одна из определенных задач нашей службы в контексте проведения выборов президента Украины – усиление контроля на каналах международного сообщения. Это связано с прибытием большого количества международных наблюдателей",- сказал Петр Цигикал.
Он отметил, что международных наблюдателей пограничники будут оформлять вне очереди, в приоритетном порядке.
"Каждый пункт пропуска будет иметь копии списков зарегистрированных международных наблюдателей и организаций, которые будет предоставлять ЦИК. ГПСУ готова проводить заблаговременную проверку этой категории лиц по ведомственным базам данных. Будет организован соответствующий учет и передача информации заинтересованным органам и ее обнародование",- сообщил председатель ГПСУ.
Глава пограничного ведомства добавил, что особое внимание будет уделено пророссийским журналистам.
Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.Как сообщалось ранее, Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины.