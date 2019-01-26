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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Порошенко завтра заявит о походе на президентские выборы

Категория: Новости / Политика

Порошенко завтра заявит о походе на президентские выборы

Выдвижение Петра Порошенко кандидатом в президенты состоится во вторник, 29 января в Международном выставочном центре в Киеве. По планам, там должны быть не только депутаты БПП, но и все члены правительства (Владимир Гройсман в том числе), которые представляют эту политическую силу, а также мэр Киева Виталий Кличко.
Предполагается, что на выборы президент пойдет в качестве самовыдвиженца. В свою очередь пресс-служба президента Украины сегодня анонсировала участие Петра Порошенко в Форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своей дорогой", который пройдет во вторник в 14:00 в столичном Международном выставочном центре.

 

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