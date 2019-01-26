Политики ЕС иногда уделяют больше внимания Донбассу, чем украинские

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что европейские политики иногда уделяют больше внимания и усилий для преодоления последствий российской агрессии на Донбассе, чем некоторые украинские политики. Об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршичеком.

На завтра, 29 января, запланировано посещение украинского Донбасса вместе с главами МИД Чехии и Дании.



"Также мы завтра будем говорить именно там, в Мариуполе, со специальной миссией Европейского Союза – миссией, которая будет системно смотреть, каким образом помочь украинскому Донбассу, каким образом помочь украинскому югу отражать угрозы со стороны России",

"Я благодарен Томашу (Петршичеку), я благодарю всех наших европейским друзей за особое внимание к украинскому Донбассу, украинскому югу. У меня, кстати, подчас создается впечатление, что они прилагают больше усилий, чем некоторые украинские политики, которые иногда совершенно не посещают Донбасс и не поддержали ни одного проекта",

- подчеркнул Климкин.Он сообщил, что завтра запланированы встречи в Мариуполе и на пропускных пунктах.- добавил Климкин.

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