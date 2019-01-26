Дату реванша Фьюри – Уайлдер назовут в ближайшие две недели

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер заявил, что о его реванше с британцем Тайсоном Фьюри будет объявлено в ближайшие две недели.



"Об этом объявят очень скоро. Может быть, через две недели. Мы прорабатываем мелкие детали контракта и собираемся устроить еще один эпический бой",

"Я предлагаю мировое турне. 12 стран - 12 боев. Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Нигерия, Испания... Мировое турне "воина дорог" Тайсона Фьюри. Круто сделать что-то такое, чего никто не делал прежде. Вот это, я понимаю, наследие! Я серьезно! Это моя мечта. В боксе я добился всего. Так почему бы не следовать за своей мечтой?",

– сказал Уайлдер.Напомним, что первый поединок между Уайлдером и Фьюри состоялся 1 декабря 2018 года в Лос-Анджелесе и завершился вничью. Тайсон побеждал Деонтея по судейским запискам в первой половине поединка, однако Уайлдер отправлял Фьюри в нокдаун в девятом и двенадцатом раундах, что позволило ему свести встречу вничью и сохранить титул.Ранее появлялись слухи, что реванш состоится в конце мая – начале июня 2019 года. Бой, вероятнее всего, пройдет в Бруклине на Barclays Center или в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Реванш с высокой вероятностью будет транслироваться по системе PPV. Первый бой Уайлдера и Фьюри транслировался по этой же системе на Showtime и собрал примерно 325 тысяч подписчиков.Кстати, сам Фьюри озвучил свои ближайшие планы. Они грандиозные.– заявил Фьюри.

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