В Одесской области из-за непогоды микроавтобус съехал в кювет

В воскресенье утром, 27 января, в пгт. Авангард Овидиопольского района Одесской области в результате погодных условий - снежные заносы, гололед - микроавтобус съехал в кювет. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.



"Через 20 мин. к месту вызова прибыло пожарно-спасательное отделение. Спасатели с помощью лебедки изъяли микроавтобус на проезжую часть автодороги",

- говорится в сообщении.Как отмечают в ГСЧС, за прошлые сутки спасатели изъяли из сложных участков автодорог 7 автотранспортных средств, а также оказали помощь 18 людям.

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