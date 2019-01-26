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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В Одесской области из-за непогоды микроавтобус съехал в кювет

Категория: Новости / Происшествия

В Одесской области из-за непогоды микроавтобус съехал в кювет

В воскресенье утром, 27 января, в пгт. Авангард Овидиопольского района Одесской области в результате погодных условий - снежные заносы, гололед - микроавтобус съехал в кювет. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"Через 20 мин. к месту вызова прибыло пожарно-спасательное отделение. Спасатели с помощью лебедки изъяли микроавтобус на проезжую часть автодороги",
 - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГСЧС, за прошлые сутки спасатели изъяли из сложных участков автодорог 7 автотранспортных средств, а также оказали помощь 18 людям.

 

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