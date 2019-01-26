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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В парламенте зарегистрировали законопроект о создании Единого госреестра ветеранов войны

Категория: Новости

В парламенте зарегистрировали законопроект о создании Единого госреестра ветеранов войны

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 9508, который предусматривает создание Единого государственного реестра ветеранов войны. Документ разработали в парламентском комитете по делам ветеранов и лиц с инвалидностью и зарегистрировали во главе с председателем комитета, представителем БПП Александром Третьяковым.
Проект предусматривает изменения в закон о статусе ветеранов войны. Предлагается создать Единый государственный реестр ветеранов войны. Ответственным за реестр намерены определить Министерство по делам ветеранов.
Создать Реестр предлагают, чтобы вести учет ветеранов, реализовывать их право на льготы и соцгарантии, отслеживать их потребности и координировать деятельность различных органов.
Информацию из реестра намерены защищать, как конфиденциальную. Правительству планируют поручить определить порядок создания, ведения, доступа к данным Реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных о физических лицах для внесения в Реестр.

 

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