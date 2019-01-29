Тайные творцы «славной эпохи Beatles»

Подводя итоги пятилетки со времен событий Евромайдана, директор института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев подчеркнул, что страна пережила существенные социокультурные изменения. «Мы действительно обрели новую «Малую Украину». Реализован проект «Малая Украина на задворках Европы». Андрей Ермолаев приходит к выводу, что страна кардинально изменилась и изменения эти сопоставимы с перестроечной пятилеткой 1985-1990 годов, когда инженеры превращались в профессиональных мешочников, а подающие надежды спортсмены – в криминальных авторитетов. В пятилетку 2014-2019гг. произошли качественные изменения нашей страны, возникла новая европейская украинская провинция, по своей сути сходная с провинцией при мегаполисе. Этот новый уклад предполагает свою логику развития, который создает ускорение процесса деиндустриализации и это не является потерей с точки зрения этого нового уклада, а есть его логическое проявление. Кто так круто изменил нашу жизнь, создав новый класс людей с полностью затуманенным пропагандой сознанием, по сути новую страну, новые условия жизни, тщательно спланировав и осуществив свой коварный план, или... они произошли сами собой? Достаточно посмотреть на недавнее прошлое, – так называемую «славную эпоху 1960 гг.», чтобы сравнить ее с нашей ситуацию и ответить на этот вопрос, т.к. «истина познается в сравнении», как утверждали древние.

«Секс, Наркотики и Рок-н-ролл»

Читатели, тем, кому за 40, хорошо помнят эпоху 1960-х гг. Духовные достижения ее существенно повлияли на сознание и самовосприятие тех, чье мировоззрение формировалось в 1970-1990-е. Это была эпоха рок-музыки: «Beatles», «Pink Floid», «Rolling Stones», а также гигантских фестивалей типа Монтерея (1967) и Вудстока (1969). Великое раскрепощение принесли сексуальная революция детей цветов – «хиппи» и психоделическая ЛСД-революции под руководством гарвардского профессора Тимоти Лири. Время студенческих бунтов 1968 г. во Франции и крупных столкновений студентов с полицией начала 1970-х в США. Все это – составляющие новой, так называемой «молодежной», контр-культуры, под воздействием которой сформировалось целое поколение Западного мира, которое сегодня доминирует в тех высших сферах, где принимаются решения, касающиеся всей планеты. Это эра постмодернизма: «духовные дети 1968 г.», продукт «Великого отказа» Герберта Маркузе, воспитанные по бунтарским лекалам доктора Бенджамина Спока!

Revolution на пороге

Но мало кто сегодня вспоминает, что это было также время, когда США и Западный мир трещал по швам от социального напряжения: политические заказные убийства (президента Кеннеди), шквал массовых беспорядков, забастовок, стачек и акций гражданского неповиновения, антивоенные манифестации против вьетнамской войны, постоянные демонстраций безработных и представителей расовых меньшинств, отстаивающих свои равные с белыми права (поход на Вашингтон миллиона афроамериканцев под руководством Мартина Лютера Кинга), словом, Запад стоял на грани коммунистической революции (революция на Кубе и Карибский кризис были первыми залпами), подстрекаемой спецслужбами СССР, который щедро финансировал подрывные левацкие и студенческие организации, профсоюзные движения и местные компартии с целью раскачать основы капиталистического способа производства, сдававшего позиции по всем фронтам. Половина населения США открыто выражало симпатии СССР, молодежь громила полицейские участки, рабочие читали Карла Маркса! Большая часть интеллигенции и университетской профессуры была марксистской или леворадикальной. То была настоящее сражение за умы между идеологией так называемого Свободного мира и коммунистическим СССР! Но к началу 1980-х колоссальное социальное напряжение куда-то испарилось и необходимость бороться с капитализмом как то исчезла «сама собой», ушла с повестки дня! Или... ее убрали?! Кто же тогда победил в этом сражении и почему? Кто остановил эту великую волну коммунизации мира? Или она выдохлась сама собой?

Хозяева Истории

Для нас, незаинтересованных обывателей, наблюдающих за событиями Истории, кажется, что все происходит спонтанно, без чьего-либо заинтересованного участия, как бы «само по себе», просто какие-то несвязанные друг с другом факты. Однако, это очень наивный и примитивный взгляд на вещи. Как убедительно доказал Ги Дебор в своей книге «Общество спектакля»: всегда есть сцена, где играется спектакль, там мы видим то, что нам хотят показать, и всегда есть закулиса, где прячутся те, кого хотят от нас скрыть! Кого? Те, кто управляют мировыми процессами на сцене – кукловоды целых эпох! Б.Дизраэли назвал их «Хозяевами Истории»! Сегодня нам уже хорошо известно, что вся эпоха «секса, наркотиков и рок-н-ролла» была от начала до конца рукотворной, т.е. мастерски проведенной спецоперацией социальных инженеров по внедрению в массовое сознание тех начал, которые позволили смягчить социально-классовый конфликт 1960-х гг. и не допустить коммунистической революции в западных странах. Каковы были эти начала? В первую очередь – наркотики. Именно под влиянием наркотиков человеческая личность необратимо трансформируется и становится гораздо более послушной манипуляциям, как пластилинчик, с которым теперь можно вылепить все, что угодно. В Индии, где существует кастовая система, тысячилетиями именно использование наркотиков и полное попустительство к ним властей сглаживали межкастовые противоречия и напряжение в обществе. Мы помним, как в ХІХ в. Ост-Индская компания, монополист на выращивание опиума в Китае, присадила целую нацию на иглу этого наркотика, выкачивая из этой страны миллиарды долларов (опиумные войны). В 1953 году ЦРУ был начат проект MK-Ultra. Целью этой программы была разработка серий химических, биологических и радиологических материалов для использования в секретных операциях по контролю и изменению человеческого поведения. ЦРУ было уверено, что LSD обеспечит полный доступ к человеческому разуму, благодаря чему будет возможность удалить определённые блоки памяти и заменить их конкретной информацией. Это было взято на вооружение Товистокским институтом человеческих отношений, которому и была поручена эта блестяще исполненная спецоперация по снижению социального напряжения, которая обошлась по некоторым оценкам в $1 млрд.! Они, по ходу, присадили целую нацию США на наркотическую иглу, выкачивая миллиарды уже из своей страны! Ключевая деталь: Товисток финансировался фондом Рокфеллера. Именно ими были разработаны такие препараты как экстази и метадрин, которые массово распространяли на специально для этого организованных рок-фестивалях в Монтерее, где на самом первом концерте 3 дня не переставая 200 тыс. подростков, сознание которых в наркотической эйфории навсегда изменялось в угоду Хозяевам Истории. Ибо они совершенно правильно рассудили: те подростки, которые пережили такое, уже не пойдут штурмовать Белый Дом с красными знаменами, нет, они всегда будут стремиться к еще более ярким психоделическим переживаниям снова и снова. И те, кто даст их им, будут навсегда контролировать их сознание! Уже через 10 лет половина американцев уже была убеждена в том, что социализм – это зло и Америка прекрасна такой, какой она есть. После того как социальные инженеры основных учреждений по промыванию мозгов в мире, поняли, что людям свойственно не столько принимать готовые идеи, сколько психологически стремиться к недостижимому идеалу, они тут же получили в свое распоряжение инструменты, необходимые для изменения морального профиля и общественного сознания. Для людей из Бильдербергского клуба контроль над умами людей является приоритетной задачей. Лучший способ навязать «постмодернистское» сознание массам – это отсутствие единой точки зрения, единой философии при отрицании разума в пользу желаний, фантазий и стремлений. Для каждого, кто немного поразмышляет, должно быть очевидно, что поп-культура родилась не сама по себе; она контролируется крупными корпорациями и сфабрикована их главными идейными центрами, фондами и организациями, связанными с Бильдербергским клубом и Тавистоком, которые ответственны за музыку, телевидение, книги, моду и т. д.

Феномен битломании

«Beatles», которые своим невинным видом ознаменовали появление феномена рок-музыки и современной электронной культуры, – не просто обыкновенная группа начала 1960-х. Это не просто спонтанный молодежный бунт против старой социальной системы, а тщательно разработанный еще в конце 1940-х гг. Британским бюро психологической войны и медицинской психологии британской разведки, который позже назвали Товистоком, план введения мощного разрушительного элемента в большую целевую группу населения, сознание которой планировалось изменить против ее воли. Это было ярким примером обработки общества, когда оно приняло изменение, которое большая группа населения считала нежелательным. «Beatles» создали потому, что она являлась частью социального эксперимента, который должен был подвергнуть большие группы населения промыванию мозгов. Впоследствии этот мировой феномен стал известен как битломания. В одной из служебных записок ФБР от 1968 года отмечено, что «Beatles» и другие группы были использованы для того, чтобы переориентировать всю силу молодежного инакомыслия и протеста в направлении менее безобидной и не представляющей угрозу. Они сыграли существенную роль как инструменты, заставившие молодых людей принимать наркотики, отвлекая их от политики. «Beatles» были не первыми музыкантами, которые создали феномен истеричных и кричащих толп. Они вызывали у своих последователей такую же массовую истерию, но «Beatles» удалось достичь этого на более длительный срок и в более интенсивном проявлении. Когда феномен, известный как рок-н-ролл, охватил молодежь 1950-х, мало кто понял, что он будет полностью определять жизнь мира все оставшееся столетие. «Beatles», самая подражаемая группа в истории музыки. Подростки, которые в действительности не понимали, что происходит, были подвержены шквалу пропаганды «музыки Beatles», пока они не приняли эту музыку со всем тем, что ей сопутствовали. Создавая иллюзию многочисленных и достоверных источников информации, профессионалы по промыванию мозгов обманывали людей, чтобы те поверили: то, что они наблюдают, – это объективная информация, и чтобы у них создалось ощущение, будто нет никакого внешнего контроля. Учитывая то, что Бильдербергский клуб контролирует почти все крупные средства информации в мире, ему достаточно легко этого добиться. Группа из Ливерпуля с помощью наркотиков создала новый класс американской молодежи, смоделированный по желанию Тавистока. Группы «Beatles», «Animals», «Rolling Stones» и маньяки панк-рока, которые за ними последовали, были не спонтанным продуктом помешанной молодежи, так же как и сопровождающая их наркокислотная культура. Как сказал однажды сам Джон Леннон: «вчера они играли версии песен других групп в стриптиз-барах и других злачных местах Великобритании и Европы, а завтра их уже представляли королеве Англии и главам всех стран, куда они приезжали». Главы государств обратили внимание на то, насколько эта группа нравится гражданам их стран, и у Тавистока нашелся способ, позволяющий этой группе проникнуть во все гостиные Америки (ТВ-шоу Э.Салливана).

Психотронное оружие

В 1930-е годы Тавистокский институт установил тесные отношения с Франкфуртской школой, созданной масонским Фабианским обществом для разработки критического анализа культуры с неофрейдистских позиций. По мере приближения Второй мировой войны франкфуртская школа, перенесенная в Нью-Йорк, координировала начальные исследования о влиянии основного на тот момент СМИ, радио, на культуру. Известная постановка радио-пьесы Орсона Уэлса «Война миров» создала полную иллюзию вторжения инопланетян, в результате чего целые города Америки были эвакуированы, погрузившись в специально организованный ими массовый психоз. Проектом по исследованию радио руководили с базы в Принстоне. В его ходе деятели Товистока уделяли особое внимание техникам нацистской пропаганды, которые затем включили в свои исследования человеческого поведения, что десятилетие спустя привело к «культурной революции» в США, заключающейся во вторжении «Beatles».

Тайные планы Бельдербергского клуба

В своей разоблачающей книге «Тайны Бельдербергского клуба» канадский конспиролог Дениэл Эстулин рассказывает, как широкие массы были отвлечены от политики созданием новых, не политических культурных движений молодежи, куда они могли бы легко эмоционально в погоне за простыми и понятными каждому удовольствиями. Деятельность тайных организаций, Бильдербергского клуба и подпольных центров влияния по продуманному контролю над привычками людей – все это проявления манипулирования ими с целью создания нового мирового правительства. Товисток привлек к работе лучшие умы человечества для создания новой культуры и нового человека. Теодор Адорно, блестящий социолог и музыкант, главный теоретик Франкфуртской школы, был автором всех текстов и музыки песен «Beatles» (что всегда скрывалось!), раскрученных Товистоком на деньги семьи Рокфеллеров. Из никому не известной ливерпульской четверки наркоманов, выступающих в злачных местах, они под руководством «продюсера», талантливого агента МИ-6, депрессивного гомосексуалиста Брайана Эпштайна за несколько лет стали иконой стиля, всемирно известной, легендарной рок-группой. Именно для раскрутки «Beatles» Т.Адорно применил так называемый атональный, 12-тоновый лад Арнольда Шёнберга, который использовали древние жрецы культа Диониса (или вакхический культ у римлян – это, по сути, фригийский культ Сатаны) с его чувственным освобождением через экстаз и культа Изиды: под воздействием такой «музыки», а, по сути, сатанинского ритуала, подростки извивались, как одержимые бесовскими духами. Об этом уже давно писали некоторые богословы, которые также провели такие параллели. Но именно так и было задумано: оболванить сознание детей, сделать их «зависимыми» и этим навсегда их закабалить! На пике славы Эпштайн «покончил с собой» (слишком много знал). И сам Джон Леннон догадывался об истинных целях той игры, в которую он дал себя вовлечь, все сильнее сопротивлялся им. Он участвовал в массовых демонстрациях против американского империализма. За 2 недели до смерти пообещал дать грандиозную пресс-конференцию, на которой он «расскажет всю правду, от которой содрогнется мир». Этого ему как раз и не позволили сделать: 8 декабря 1980 г. Леннон был убит подосланным фанатиком.

Если Хозяевам Истории ничего не стоило осуществить хорошо продуманную спецоперацию с их собственной страной: превратить целое поколение американцев в тупых и послушных наркоманов, выдрессированных Мировым правительством только ради того, чтобы остановить марксистскую революцию на Западе, то, тем более, с Украиной, начиная с 2014 г. эти же люди и ЭТИ ЖЕ ИНСТИТУТЫ (Бельдерберг и Товисток + Соррос) уже успели сделать все, что им вздумалось: поработили целую страну, уничтожили промышленность, высасывают все имеющиеся ресурсы, И для сохранения такого положения взрастили целое постмайданное поколение, где наиболее активной его частью стали идеологические наркоманы, духовные инвалиды, неспособные к созидательной деятельности. Есть ли будущее у нашей страны в таком случае, если не возьмут верх здоровые силы?