Цирк нации – хромая утка на дроте

Согласно данным института «Социополис», проводившего опрос украинцев в декабре прошлого года, лидер «Батькивщины» стабильно удерживает первенство: за Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 18,5% респондентов из тех, кто определился и имеет намерение принять участие в голосовании. Дальше с большим отрывом идут шоумен В.Зеленский – 10,8%, действующий президент Украины П.Порошенко – 7,8% и лидер партии «Гражданская позиция» А.Гриценко – 7,8%. И главное: за обоими кандидатами маячит тень злейшего врага Петра Алексеевича: раскулаченного им владельца «Привата» И.Коломойского. Олигарх только и ждет шанса поквитаться с гарантом нации, который отобрал у него бизнес и вынудил бежать из Украины. А это значит, что у Порошенко нет иных способов переиграть двух сильных соперников, кроме как отсрочить или отменить выборы: административные и силовые рычаги все еще в руках Главкома.

Томасо-блудие

Украинскую траги-карикатурную государственность и ее траги-карикатурный патриотизм вполне гармонично подчеркнуло траги-карикатурное президентство Петра Порошенко. В мире не найти другой страны, где столь выдающейся была бы связь трагедии с карикатурностью на фоне абсолютно мазохистского удовлетворения общества этой картиной. Предвыборная кампания Порошенко превращается в откровенную клоунаду. Политические скандалы, шаманские пляски с томосом по городам и весям на фоне проседания экономики, языковые репрессии от политика, чья семья говорит на русском, выглядят комичней, чем самые развеселые комедии от Зеленского, который без труда обставляет гаранта нации. В последнее время Порошенко совершает прокол за проколом. Чего только стоит его общение с «верующими ПЦУ» – ни дня без конфликта. Например, в Луцке президент вырвал телефон из рук парня, который хотел сделать фото мероприятия, а охрана первого лица обыскала фотографа и обозвала его агентом... понятно кого. Петр Алексеевич настолько убедительно агитировал за автокефалию, что новоизбранному главе ПЦУ Епифанию, который в ходе томос-вояжа выступает на подтанцовке у лидера нации, даже пришлось специально объяснять, что новая церковь аж никак не зависит от Константинополя. Не менее ущербно выглядят и попытки АП наплодить технических кандидатов, которые должны работать против главного конкурента – Тимошенко. На электоральную передовую бросили бывшего врача Ющенко и санитарку Майдана, пополнившую ряды БПП О.Богомолец, и даже бывшую журналистку «Интера» Ю.Литвиненко. Только потому что обе они – блондинки, как и Юлия Владимировна. А скандал с выдвижением в президенты некого героя-комбата, однофамильца лидера «Батькивщины» Юрия Тимошенко даже пошатнул и без того непрочную парламентскую коалицию – ведь «двойник» леди Ю – депутат из «НФ».

Избиратели в РФ?

А если еще и вспомнить ограничения электоральных прав для нескольких миллионов граждан Украины? Напомню, что в конце прошлого года Центризбирком принял решение ликвидировать участки для голосования в РФ, хотя в России, по официальным данным, живут и работают 3-5 миллиона украинцев. Попытки оппозиции оспорить это решение через суд ни к чему не привели: Верховный суд подтвердил правомочность решения ЦИК, который «вычеркнул» из списков миллионы критично настроенных к действующей власти гастарбайтеров. Такие действия Порошенко & Со осудили в ОБСЕ, украинские и европейские наблюдатели уже говорят о фальсификации выборов, а с Петра Алексеевича как с гуся вода. Лидер нации сосредоточился на культурных и духовных вопросах, перещеголяв в этих делах своего кума Ющенко, зато полностью «забил» на хлеб насущный. По мнению политолога Алексея Якубина, решение ЦИК о запрете голосования гражданам Украины в России «может обнулить президентские выборы, создать повод для отмены или пересмотра итогов президентской кампании на Украине. Эксперт предположил, что этот запрет может быть в дальнейшем использован кандидатами в президенты как повод признания выборов нелегитимными. А кто больше всего заинтересован в таком сценарии, чем непроходной Порошенко? Подобное развитие событий позволит гаранту нации не только пролонгировать свои полномочия еще на полгода, но и сохранить лицо: уходить с 3% рейтинга с авансцены – позорно, это было доказано Ющенко. А знатоки «кулуарной изнанки» украинской политики говорят о том, что закрытие участков для голосования в РФ специально было придумано на заседании штаба президента: политтехнологи справедливо рассудили, что не только Россия, но весь демократический мир возмутится столь откровенными нарушениями избирательных прав миллионов граждан, и откажется признавать выборы-2019 легитимными.

Игорь Райнин: «Порошенко-фсьо»

При таких вводных у нынешнего главы государства нет никаких шансов на победу, и это отчетливо фиксирует социология: Порошенко не поднимается выше четвертого места, проигрывая Тимошенко, Зеленскому и Рабиновичу. Прямо в родной администрации, под носом у лидера, созрел заговор: глава АП Игорь Райнин на кулуарном заседании заявил подчиненным, что «Порошенко-фсьо» и порекомендовал дистанцироваться от токсичного президента. А неудавшееся военное положение? Провалы на международном фронте? Отказ Европы и США поддержать «азовский поход» Главкома? Замораживание конфликта на Донбассе, провал плана «миротворцы», Северный поток-2? И вот на этом фоне гарант нации шутит и скачет, заряжая нацию оптимизмом. Более того, все чаще складывается впечатление, что Порошенко сознательно дискредитирует выборы-2019, превращая их в цирк. Просто потому, что не в состоянии уничтожить или разбить двух основных артистов украинского избирательного театра: приму Тимошенко и профессионального лицедея Зеленского. Попытка с введением военного положения в Украине оказалась неудачной: Запад взбунтовался против такой грубой схемы, откровенно попирающей все демократические нормы и изначально закладывающей нелигитимность будущего президента. Но зато взамен США вручили «хромой утке» Томос, который может и должен стать краеугольным камнем симуляции предвыборной кампании Порошенко. Именно это решение ему предложил, по слухам, недоуволенный глава избирательного штаба Игорь Грынив, плотно опекаемый теми же американцами (на это место уже взяли генерала Москаля). После чтения рейтингов глава государства настолько осерчал на главного штабиста, что даже не выплатил ему новогоднюю зарплату вкупе с премией. А это в украинской политике – угрожающий знак. Как, впрочем, и смена коней на переправе. Однако Грынив смог удержать внимание и расположение клиента, предложив ему схему, с которой украинский избиратель хорошо знаком по фильму Барри Левинсона «Хвост вертит собакой». И с начала зимы предвыборная кампания первого лица – это набор грубых трюков, циничной дискредитации, откровенного нарушения прав и свобод граждан – в религиозной, языковой, культурной сфере. Ибо еще выборы-2014 показали: ничто так больно не задевает людей, не заставляет бунтовать и ненавидеть, как попирание их духовных, исторических, гуманитарных ценностей. Именно поэтому, программа Порошенко не касается экономики, социальной сферы, реформ, отданных на откуп правительству. Зато команда гаранта делает все, чтобы и народ и внешние наблюдатели потребовали отменить первый тур выборов, как нарушающий все мыслимые законы и правила. Томос-тур, сопровождающийся прессингом священников, взрывами и поджогами храмов УПЦ МП, насильное принуждение верующих переходить в лоно СЦУ – одна из составляющих этого плана. В этом Порошенко активно помогают националисты из «Свободы» (т.е., пошел путем Януковича) и радикалы из С-14, которые терроризируют прихожан РПЦ. Чем не повод объявить их кремлевскими провокаторами и агентами ФСБ? Кстати, это уже активно и делается, причем, лично Петром Алексеевичем, который любого несогласного сразу записывает во враги нации.

План «Б»

Можно ли отменить выборы на основании того, что все медиа-пространство заполонили агенты Кремля, искажающие счастливую и зажиточную украинскую реальность, чернящие по заданию Москвы гетмана Порошенко? Особенно если учесть, что для введения ВП понадобились куда более ничтожные поводы: мифическая вооруженная агрессия, устранение угроз опасности для государственной независимости и т.п. Так что мешает «временно ограничить» конституционные права граждан в случае скрытых и публичных атак агентов ФСБ на всех направлениях - языковом, религиозном, культурном, медийном? Особенно если их наглядно «доказать» – а с такими шоу у СБУ и МВД с Генпрокуратурой никогда не было проблем. А близкий друг гаранта Червоненко не раз говорил в телеэфирах, что Порошенко хочет оставить свой след в истории Украины. Унизительный проигрыш Зеленскому, например, разбивает такие мечты. Поэтому он и «повелся» на план «В», предложенный ему Грынивом: дискредитация выборов или вообще отмена первого тура, которые позволят президенту избежать имиджевых потерь, наскирдовать денег, «перетряхнуть» команду, расставив на ключевых постах людей, которые гарантируют в последствии безопасность самому Порошенко и его деловым и политическим партнерам. А уж потом и в Испанию лететь можно...