Верховной Раде предлагают запретить продавать полиэтиленовые пакеты

Украинскому парламенту предлагают запретить продавать полиэтиленовые пакеты. Соответствующий законопроект № 9507 зарегистрировала группа из 59 народных депутатов во главе с внефракционным нардепом Бориславом Березой.

Законопроект предусматривает запрет продажи в магазинах, павильонах и других объектах розничной торговли сверхлегких и легких пластиковых пакетов. Исключение - биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки свежего мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Документ также обязывает маркировать пластиковые пакеты.

Законодатели предлагают установить, что Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей принимает решение о прекращении продаж запрещенных пластиковых пакетов компанией.

Напомним, Европейский парламент 24 октября 2018 года проголосовал за полный запрет пластиковой посуды и других одноразовых предметов из пластика на территории всего Евросоюза. Кроме одноразовых столовых приборов и пакетов, на территории ЕС запретят ватные тампоны, ватные палочки, трубочки-соломинки для питья, пластиковые мешалки для коктейлей и палочки для воздушных шаров.

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