Правоохранители выявили украинских хакеров, создавших платформу по продаже данных со взломанных серверов

Сотрудники Генпрокуратуры Украины и Нацполиции приняли участие в выявлении и ликвидации группы злоумышленников, организовавших хакерскую платформу xDedic по продаже данных со взломанных серверов в Darknet.
Об этом на брифинге сообщил замгенпрокурора Евгений Енин, говорится на сайте Генпрокуратуры.
Расследование длилось почти год, украинские правоохранители действовали в составе международной следственной группы вместе с Федеральной полицией королевства Бельгии, Германии, ФБР США, Европолом и Евроюстом и установили группу лиц, в том числе граждан Украины, которые незаконным путем получали доступ к десяткам тысяч персональных компьютеров и компьютерных сетей государственных институций, бизнес-структур и отдельных лиц.
Эти данные в дальнейшем при помощи платформы xDedic реализовывались клиентам для дальнейшего использования в ряде правонарушений.
Нацполиция провела 14 обысков с привлечением спецподразделения "КОРД". Во время обысков было изъято компьютерное оборудование, серверы и мобильные устройства злоумышленников. Следствие продолжается.
Со своей стороны США заблокировало доменные имена, необходимые для функционирования xDedic, и остановило работу их баз данных.
Украинские хакеры занимались массовым вмешательством в работу удаленных серверов, которые принадлежали как государствам, так и частным компаниям. Путем перебора паролей и логинов удаленного доступа, злоумышленники получали полный контроль над компьютерами.
Он отметил, что только на территории США ориентировочный ущерб, причиненный хакерской группировкой, превысил 70 млн долларов.