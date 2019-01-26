Правоохранители выявили украинских хакеров, создавших платформу по продаже данных со взломанных серверов

Сотрудники Генпрокуратуры Украины и Нацполиции приняли участие в выявлении и ликвидации группы злоумышленников, организовавших хакерскую платформу xDedic по продаже данных со взломанных серверов в Darknet.

Об этом на брифинге сообщил замгенпрокурора Евгений Енин, говорится на сайте Генпрокуратуры.

Расследование длилось почти год, украинские правоохранители действовали в составе международной следственной группы вместе с Федеральной полицией королевства Бельгии, Германии, ФБР США, Европолом и Евроюстом и установили группу лиц, в том числе граждан Украины, которые незаконным путем получали доступ к десяткам тысяч персональных компьютеров и компьютерных сетей государственных институций, бизнес-структур и отдельных лиц.

Эти данные в дальнейшем при помощи платформы xDedic реализовывались клиентам для дальнейшего использования в ряде правонарушений.

Нацполиция провела 14 обысков с привлечением спецподразделения "КОРД". Во время обысков было изъято компьютерное оборудование, серверы и мобильные устройства злоумышленников. Следствие продолжается.

Со своей стороны США заблокировало доменные имена, необходимые для функционирования xDedic, и остановило работу их баз данных.



"Сотрудники Нацполиции Украины установили всех участников группы злоумышленников из Украины, места их пребывания и размещение техники. Так, в состав группы входили четыре украинца молодого возраста – все до 35 лет",

"Злоумышленники успели продать около 70 тыс. логинов и паролей удаленного доступа из более 170 стран мира. Более всего пострадали Бельгия и США. В магазине пользователи могли сами покупать и продавать сломанные доступы к серверам, стоимость каждого сервера составляла от нескольких долларов до 10 тыс. долларов в зависимости от объемов информации и кому она нужна",

- заявил глава Нацполиции Сергей Князев.Украинские хакеры занимались массовым вмешательством в работу удаленных серверов, которые принадлежали как государствам, так и частным компаниям. Путем перебора паролей и логинов удаленного доступа, злоумышленники получали полный контроль над компьютерами.- подчеркнул Князев.Он отметил, что только на территории США ориентировочный ущерб, причиненный хакерской группировкой, превысил 70 млн долларов.

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