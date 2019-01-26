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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Ярослав Ракицкий стал игроком питерского "Зенита"

Категория: Новости / Спорт

Ярослав Ракицкий стал игроком питерского "Зенита"

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий официально стал футболистом российского клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба питерского клуба.
29-летний защитник подписал контракт на 3,5 года. Ракицкий будет выступать под 44-м номером, ранее принадлежавшим другому украинцу Анатолию Тимощуку, который был капитаном команды, а сейчас работает в тренерском штабе.

"Я очень счастлив! Я перешел из одной топ-команды, из "Шахтера", в другую топ-команду — "Зенит". Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала. С Тимощуком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что "Зенит" — команда очень высокого уровня, что здесь — шикарные условия, стадион и все остальное. Мне повезло, что в "Зените" свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.
Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о "Зените" и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже",
 - прокомментировал трансфер Ракицкий.
Ярослав Ракицкий начал профессиональную карьеру футболиста в донецком "Шахтере" в 2006 году. За 12 лет в составе "горняков" по 6 раз выиграл чемпионат и Кубок Украины. За сборную Украины сыграл в 54 матчах, в которых отметился 5 голами.

 

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