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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Число погибших во время протестов в Венесуэле увеличилось до 35 человек

Категория: Новости / Происшествия

Число погибших во время протестов в Венесуэле увеличилось до 35 человек

В Венесуэле с начала массовых протестов оппозиции против действующей власти во главе с президентом Николасом Мадуро погибли 35 человек в 10 штатах. Об этом сообщил Центр мониторинга социальной конфликтностью (OVCS).
По данным организации, больше всего погибших (10) в столице страны Каракасе. Кроме того, сообщается о как минимум 850 задержанных с начала массовых протестов в стране.
Напомним, в мае прошлого года в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным центризбиркома, за действующего президента Мадуро проголосовали 68% избирателей, за его ближайшего соперника, лидера партии "Прогрессивный авангард" Анри Фалькона – втрое меньше.
Оппозиция заявила, что в ходе голосования были зафиксированы многочисленные нарушения, но 10 января текущего года Мадуро принес присягу президента.
В США и Европейском Союзе его вступление в должность на второй срок осудили. Франция, Испания и Германия выдвинули главе Венесуэлы Николасу Мадуро ультиматум: или он в течение 8 дней объявляет в стране проведение новых выборов, или они признают председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо новым президентом. США и ряд других стран заявили о признании Гуайдо временным президентом. Мадуро отклонил ультиматум.
Парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором. В стране начались протесты, и на их пике председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо объявили исполняющим обязанности президента страны.

 

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