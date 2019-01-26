Троллейбусный маршрут №1 возобновит работу

С 30 января после длительной паузы возобновит работу популярный маршрут №1: 3 машины будут курсировать между железнодорожным вокзалом и площадью Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба КП «Одесгорэлектротранс».

Также с 30 января в связи с окончанием работ по ремонту контактной сети на ул.Ришельевской вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов № 9 и 10. Троллейбусный маршрут №9 будет работать между улицами Инглези и Ришельевской, а маршрут №10 – между Инглези и Приморской.

В то же время, по многочисленным заявкам одесситов, троллейбус №7 будет работать по существующему маршруту (до улицы Новосельского).

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