 
Информация к новости
  • Просмотров: 75
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Троллейбусный маршрут №1 возобновит работу

Категория: Новости

Троллейбусный маршрут №1 возобновит работу

С 30 января после длительной паузы возобновит работу популярный маршрут №1: 3 машины будут курсировать между железнодорожным вокзалом и площадью Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба КП «Одесгорэлектротранс».
Также с 30 января в связи с окончанием работ по ремонту контактной сети на ул.Ришельевской вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов № 9 и 10. Троллейбусный маршрут №9 будет работать между улицами Инглези и Ришельевской, а маршрут №10 – между Инглези и Приморской.
В то же время, по многочисленным заявкам одесситов, троллейбус №7 будет работать по существующему маршруту (до улицы Новосельского).

 

Источник

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 