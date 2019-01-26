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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Ночная кража раскрыта по горячим следам

Категория: Новости / Происшествия

Ночная кража раскрыта по горячим следам

В Одессе вблизи одного из магазинов на Адмиральском проспекте неизвестный похитил из кармана одессита мобильный телефон и банковскую карту. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил более 22 000 гривен.
Мужчина обратился за помощью к полицейским, которые быстро установили личность правонарушителя. Подозреваемым оказался 37-летний житель Одессы, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он успел с помощью мобильного приложения в украденном телефоне снять деньги с похищенной карты.
По факту кражи продолжается следствие. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.

 

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