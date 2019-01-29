Одесса: карта открытий

Эта удивительная, но совершенно правдивая история началась, когда бывший скрипач оркестра Ришельевской гимназии, пытаясь раскрыть тайну итальянских скрипичных мастеров, заинтересовался, в чем секрет извлекаемых скрипкой звуков. Возможно, на это дело его толкнула страсть исследователя-изобретателя.

В своих опытах он занимался свойством лаков, изучал акустику и механику. а свои наработки начал применять на практике. И его скрипки стали исторгать доселе невиданные вибрации и звуки.

Об изобретениях одесского Страдивари Льва Владимировича Добрянского, совершенствовавшего звуки скрипки, в конце ХIХ века заговорили газеты. В его мастерскую в Одессе, на улицу Островидова, пошли вереницы заказов. Добрянскому присылали скрипки для переделки из разных городов Российской империи. И мастер из дрянных инструментов творил чудеса. Петербургские авторитеты дали его работе блестящие отзывы. И в 1902 году лев Добрянский неожиданно получает приглашение в Мюнхен – от известного импресарио Юлиуса Цета. Заказы следуют и там. Баварский принц Людвиг-Фердинанд передал Добрянскому свою музыкальную коллекцию, и тот блестяще переделал ему семнадцать (!) скрипок. Мюнхен заговорил о скромном приезжем из Одессы как о гениальном мастере –«одесском Страдивари» …

Вернувшись в родной город, в 1910 году Лев Добрянский, мастер и ученый-исследователь уже в Одессе сконструировал собственный тип скрипки и назвал ее «Германия». Испробовав инструмент, гениальный венгерский скрипач Ян Кубелик заявил, что «Германия» по звуковым качествам превосходит не только его «Страдивария», но и все скрипки, какие ему приходилось видеть.

«Вашей скрипкой вы не только достигли совершенства итальянских мастеров, но перещеголяли их, и я надеюсь, с этой скрипкой мне удастся составить вам такое реноме, которого вы заслуживаете»,– писал Добрянскому великий Ян Кубелик

Жизнь «одесского Страдивари похожа на захватывающий роман, драматический и с трагичным концом. Не все его страницы хорошо изучены. Слава, забвение, безденежье, внезапно возродившийся интерес к его творениям. Вот заметка из газеты «Большевистское знамя» от 20 октября 1939 года:

«Одесского скрипичного мастера Льва Владимировича Добрянского знают в Москве, Иркутске, Брюсселе и Берлине, Вене и Нью-Йорке. За сорок с лишним лет работы Льва Владимировича через его руки прошло более пяти тысяч инструментов. Год назад по решению Совнаркома Украинской ССР была создана мастерская скрипок под руководством Л.В.Добрянского. Сбылась мечта 75(!) летнего Льва Владимировича». Но, очевидно, мечтать пришлось недолго: гениальный мастер погиб в период Холокоста.

Изучением страниц жизни Льва Добрянского и сбором ценных архивных материалов учительница истории одесской школы № 41 Татьяна Шевченко и ее ученики занимались целый год. А потом представили результаты своих краеведческих трудов на Городской конкурс профессионального мастерства учителей «Мой лучший урок в истории и культуре родного города». И, как оказалось, не зря. Исследовательскую работу коллектива маленькой школы поселка «Большевик» жюри оценило по достоинству, вручив ему первое место.

Пожалуй, вот так и прививается с детских лет, со школьной скамьи любовь к родному краю, городу, поселку, селу. Так когда-то возникла идея ввести в курс школьных дисциплин предмет «Одессоведение». Название менялось, а с ней и разработанная программа. Сначала школьное пособие предмета доверили ученым. Потом, решив, что исторический материал подан слишком наукообразно, за дело взялись учителя. Так появился в расписании одесских восьмиклассников краеведческий предмет «Одесса – мой город родной». Читают его педагоги гуманитарного цикла – истории, обществоведения, украинского языка и литературы только один час в неделю. Мало, вздыхают одесские учителя и ученики, но это лучше, чем ничего. Ведь на всемирную историю, внимание, выделено всего 0,5 часов в неделю.

Учебное пособие по «Одессоведению» существует пока только для учителей, ученики же довольствуются конспектами.

Поэтому подспорьем для одного краеведческого урока в неделю стали внеклассные краеведческие конкурсы, инициированные городским департаментом образования и науки и позволяющие выходить за рамки программы.

Уже восемь лет в начале июня проходит ежегодный конкурс проектов по истории и культуре Одессы среди учащихся. Школьники поднимают интереснейшие пласты и темы по истории города, и многие – системно. Желающих в нем участвовать предостаточно: после отборочных туров жюри определяет 40 лучших работ, а уже из них выбирает самые-самые.

Получил развитие конкурс виртуальных экскурсий по Одессе памяти замечательного одессита и человека Аркадия Креймера. Он был инициирован Всемирным клубом одесситов, одним из руководителей которого являлся Аркадий Евсеевич. История улиц родного города была одной из сфер его многогранной деятельности, и он вел эту просветительскую работу с учащимися одесских школ до своего безвременного ухода.

И, наконец, стал еще одним маяком в краеведении Одессы конкурс профессионального мастерства среди учителей, который проходит один раз в два года. Итоги работы за 2018 год объявили в январе нынешнего.

Работа Татьяны Шевченко и ее учеников о Льве Добрянском, несомненно, послужит основой для еще одного урока в рамках «Одессоведения». И, что очень важно, школьники выступили с обращением к Одесскому городскому голове с просьбой увековечить память Льва Добрянского в одной из одесских улиц, в экспозиции музея города, а также обратиться в Музей Яд-Вашем для включения имени Мастера в список жертв Холокоста.

– Цель этого конкурса, прежде всего, – дать возможность лучшим исследованиям и проектам реализоваться, стать уроками в школах города и расширить наше представление об истории и культуре Одессы, – рассказала методист центра образовательных инициатив департамента образования и науки Одесского горсовета Татьяна Волковская. – Все конкурсные наработки, исследования вводятся в банк данных и находятся на нашем сайте, а учителя могут ими пользоваться. Конкурс призван мотивировать их на повышение профессионального уровня при чтении краеведческого материала. Ведь эти уроки не просто информируют и знакомят с теми или иными фактами, а носят исследовательский характер.

Наши проекты включены в Городскую целевую программу «Я – одессит, патриот Украины», которая выделяет средства на конкурсные призы, чтобы поощрить учителей и учеников не только дипломами, но и денежными вознаграждениями.

Всего призов и наград были удостоены работы шести одесских учителей.

Изучала страницы Одессы, ее красоты и особенности Елена Мусевич, учитель школы № 69.

Пристально исследовала Одессу в годы I-ой мировой войны историк 117-ой школы Стелла Джафарова. Обе работы были удостоены второго места.

Третье место было распределено между тремя работами.

Лучшим уроком по краеведению была признана работа педагога лицея «Ланжероновский» Нины Бондаренко «Здесь Пушкин был…». Пушкинская тема раскрыта интереснейшим образом на основе иллюстраций двух художников, родившихся в Одессе, – Леонида Гервица и Ильи Шенкера, и, что важно, своевременно. Ведь в этом году отмечается 220 лет со дня рождения поэта и 130 лет со дня открытия памятника Пушкину в Одессе.

Узнавать по иллюстрациям одесские адреса Пушкина, персонажей его произведений – увлекательный процесс. Вот «Отель дю Норд», где останавливался поэт, вот сам Пушкин с Василием Туманским, а тут он с группой одесских извозчиков, это сам «корсар в отставке Морали»…

А сколько, газет, книг, информационных сайтов надо было пересмотреть, чтобы сначала отыскать материалы, а потом их переработать и представить наилучшим образом, представив конкурсный урок «Любимые уголки Одессы: вчера, сегодня, завтра». Его подготовила учитель истории того же лицея «Ланжероновский» Ольга Волковская.

Екатерина Данилишина, учитель Учебно-воспитательного комплекса № 13 представила в своем уроке совсем юную Одессу на рубеже ХVШ – первой половины ХIХ столетий.

Открытие забытых имен и исторических фактов, использование фото и видеоматериалов – новые подходы к урокам с использованием инновационных технологий в преподавании. И даже если эти ребята, сегодняшние школьники, не станут краеведами и историками, они, несомненно, будут любить свой город и бережно к нему относиться.

Следующий конкурс «Мой лучший урок в истории и культуре Одессы» пройдет в 2020 году.