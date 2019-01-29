Заиграет ли украинская «труба»?

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев дал интервью украинскому телевидению о результатах и перспективах развития газовой отрасли Украины. Коболев обвинил Юлию Тимошенко в том, что в результате подписанных Тимошенко газовых контрактов с «Газпромом» «Нафтогаз» потерял 232 млрд. долларов, в том числе и упущенную выгоду. Накануне Андрей Коболев был подвергнут штрафу в 1800 гривен. Иск в Киевский Апелляционный суд подал народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко. Возможно, поэтому Коболев так неровно дышит по отношению к Тимошенко. Андрей Коболев сказал и о своем предложении «Газпрому» заключить новый договор на транзит газа. Как известно нынешний договор заканчивает свое действие 31 декабря 2019 года. При этом глава «Нафтогаза» шантажирует руководство «Газпрома» возможным иском на 12 миллиардов долларов. Однако Коболев якобы согласен не подавать иск, если «Газпром» заключит новый контракт. В свое время канцлер Германии Ангела Меркель обещала Украине поговорить с Путиным на предмет транзита российского газа по украинской газотранспортной системе. В то же время Ангела Меркель сотрудничает с российскими властями на предмет строительства газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря. Американский ставленник Андрей Коболев позволил себе раскритиковать Ангелу Меркель, сказав, что она принимает неправильные решения. Коболеву, наверное, хотелось бы конкретной помощи от Меркель в переговорах с «Газпромом». В этих переговорах участвует и комиссар Европейского Союза по энергетике. Но все равно результат переговоров пока неясен. Очевидно, Коболев поэтому и нажимает на «Газпром» возможной подачей иска.

Над Андреем Коболевым и в самом деле сгущаются тучи. Премьер-министр Владимир Гройсман на днях заявил, что контракт главы «Нафтогаза» подходит к концу. И Владимир Борисович уже обратился в Наблюдательный совет этой компании с преложением пересмотреть контракт, зарплату главы «Нафтогаза» и бонусы менеджменту. Владимир Гройсман согласен, что Коболев должен получать хорошую заработную плату, но не заоблачную. Это касается и бонусов. Финансовая сторона работы «Нафтогаза» должна быть поставлена в зависимость от конкретных результатов, сказал Владимир Борисович. Если «Нафтогаз», скажем, увеличит добычу газа до 2020 года до такой степени, что украинский газ можно будет экспортировать, то это будет вознаграждено. Возвращаясь к переговорам с «Газпромом», напомним, что украинская газотранспортная система будет рентабельной при транзите через нее 60 миллиардов кубометром газа в год. В свою очередь Президент России Владимир Путин намекнул о возможности лишь самого транзита без указания объема газа. Эксперты считают, что если труба и будет заполнена, то не более, чем пятнадцатью миллиардами кубометров в год. Следует принять во внимание то, что кроме «Северного потока-2» у России есть еще строительство газопровода по дну Черного моря в Турцию. Так что у «Газпрома» будут возможности для транзита. Поэтому интересно, удастся ли Андрею Коболеву обеспечить рентабельное существование украинской ГТС.