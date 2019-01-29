Ждем чемпионата Европы

Украинские биатлонные команды провально выступили на этапе Кубка мира в германском Обергофе. Как в мужской, так и в женской биатлонных эстафетах наши спортсмены боролись в лучшем случае за попадание в двадцатку, а то и в восьмидесятку сильнейших. В индивидуальной гонке Вита Семеренко за счет удачной стрельбы заняла восьмое место. Но подруги по сборной команде ее не поддержали. В новом году этап Кубка мира переехал в германский Хохфильцен. Здесь погода была приемлемой для биатлонных гонок. Однако Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный со товарищи не порадовали. Главный тренер мужской биатлонной команды Юрий Синитра говорит, что готовит команду к чемпионату Европы, который в феврале пройдет в белорусских Раубичах. На чемпионат Европы нацелена и женская биатлонная команда. В последней гонке Кубка UBU наша молодая надежда Юлия Журавок заняла первое место. Теперь ее вызвали в главную украинскую команду чтобы она поддержала престиж украинского биатлона в Европе.

В чемпионате Европы по биатлону украинцы обычно выступают успешно, например, в прошлом сезоне наши биатлонистки завоевали две золотые медали. Но следует учитывать, что на европейском чемпионате выступают далеко не самые сильные спортсмены. Но в любом случае будем желать успеха нашим.