В Украине при проектировании гостиниц будут предусматривать доступ к интернету

В проекте изменений к государственным строительным нормам относительно отелей при проектировании гостиниц предлагается предусмотреть возможность подключения к скоростному интернету (проводной и беспроводной сети). Изменения в ГСН уже утверждены и будут опубликованы в ближайшее время.Об этом сообщает пресс-служба заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Льва Парцхаладзе.



"Жизнь без интернета в 21 веке невозможна. Сегодня с ним связано практически все: работа, учеба, отдых. Поэтому в отелях тоже очень нужен доступ к интернету, что должно быть предусмотрено при его проектировании. Однако в действующих государственных строительных нормах по проектированию гостиниц вообще нет требования по устройству интернет-сети. Поэтому сейчас во время обновления этого ГСН мы прописали, что при проектировании гостиниц необходимо предусматривать доступ к интернету в каждом номере. В ближайшее время изменения будут опубликованы и в скором времени вступят в действие",

- написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.Согласно изменениям, расчет точек доступа в сеть Интернет для зданий гостиниц рекомендуется выполнять с учетом возможности установки в каждом номере не менее двух присоединительных устройств (если иное не оговорено заданием на проектирование). Присоединительные устройства также устанавливаются в основных помещениях общего пользования, например, в холле или вестибюле. Проект изменений в ГСН разработан ПАО "КиевЗНИДИЕП".

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