Украинца Евгения Панова после четырех месяцев этапирования доставили в Омск

Украинского политзаключенного Евгения Панова после четырехмесячного этапа сегодня, 29 января, доставили в Омск. Брат Панова Игорь Котелянец уточнил, что сейчас политзаключенный помещен в СИЗО. В какую именно колонию его переведут, станет известно в ближайшие две недели.

Напоминаем, 10 августа 2016 года Россия обвинила Украину в подготовке теракта в оккупированном Крыму. ФСБ РФ также заявила о ликвидации агентурной сети украинской разведки на полуострове. В Федеральной службе безопасности утверждают, что задержали граждан как Украины, так и России, а руководил этой сетью якобы Евгений Панов, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который также задержан и уже дал признательные показания. В опубликованном ФСБ видео с боеприпасами, якобы изъятыми у украинских "диверсантов", Панова показывают в наручниках. Его сопровождали сотрудники российских спецслужб.

Позже в МИД РФ заявили, что в результате ликвидации якобы украинской диверсионной группы кроме Панова был задержан Андрей Захтей. Панов отказался идти на "сделку со следствием".

13 июля текущего года в оккупированном Крыму так называемый Верховный суд незаконно приговорил Панова к 8 годам колонии строгого режима. Позже Верховный суд РФ оставил в силе данный приговор.

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