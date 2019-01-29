Детенизация доходов – залог обеспеченного будущего

Теневая экономика активно использует незарегистрированный труд, при этом получая возможность уклоняться от уплаты налогов. Подобное явление встречается в сфере сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта, общественного питания и так далее.

Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Одесской области и его подразделениями постоянно проводится работа по защите прав застрахованных лиц и легализации выплаты заработной платы.

От уровня заработной платы наемных работников напрямую зависит поступление налогов с доходов физических лиц – основного источника наполнения местного бюджета. А от этого зависит финансирование медицинских учреждений, учреждений образования и культуры, выплаты заработной платы, стипендий, мероприятия по благоустройству и тому подобное.

Каждому гражданину в нашей стране гарантировано право работать и получать за это вознаграждение в виде заработной платы, не ниже определенной законом. Минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины для предприятий всех форм собственности и хозяйствования.

Вознаграждение за выполненную работу сегодня является основой при будущем расчете размера пенсии. Выплата заработной платы ниже установленного государством минимального уровня и «в конвертах», без уплаты единого взноса, является грубым нарушением конституционных норм и лишает людей права на обеспеченное будущее.

Согласно ныне действующему пенсионному законодательству установлена ​​прямая зависимость размеров пенсий от страхового стажа и заработка, с которого фактически уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. То есть, в страховой стаж входят только те периоды, за которые полностью уплачены страховые взносы с заработной платы в сумме не меньшей минимального страхового взноса.

Уважаемые граждане! Для реализации своих трудовых прав и обеспечения приличного уровня своего будущего вы должны требовать от работодателя легального оформления трудовых отношений. На сегодняшний день, с помощью регистрации на веб-портале Пенсионного фонда Украины, каждое застрахованное лицо имеет возможность контролировать свою зарплату, проверять факт уплаты взносов и сумму, с которой они перечисляются. Также есть возможность заказать получение ежемесячного смс-сообщения о приобретенном страховом стаже.

Уважаемые работодатели! Своевременно оформляйте своих работников, выплачивайте и показывайте в отчетности реальную зарплату. Помните, что уклонение от уплаты обязательных платежей во всех видах, в т. ч. путем использования нелегального наемного труда, влечет финансовую, административную и уголовную ответственность.