Павел Фивейский— первый православный монах и отшельник, проживший в пустыне 91 год и упокоившийся на 114-м году жизни в 341 году по Рождестве Христове. До нас дошли свидетельства о том, что этот дивный святой понимал язык зверей и птиц, словами мог сдвинуть гору, а пищу ему приносили хищные вороны. Память его отмечается Церковью 28 января (15 января ст.ст.).

Удивительное - рядом

Кто из нас, читая о чудесах святых, не восклицал мысленно: «Ах, вот если бы такие чудеса происходили сегодня! Чтобы можно было видеть это своими глазами! Тогда легче было бы уверовать в подлинность описанных древних необычайных событий!». По-человечески это очень понятно, и потому расскажу об одном нашем современнике, покойном схиархимандрите Павле Судакевиче, бывшем во времена оны наместником нашего Свято-Успенского монастыря и исполнявшем обязанности благочинного монастырей Одесской епархии, соединяя его с преподавательской и воспитательской деятельностью в Одесской духовной семинарии. Многие выпускники Одесской духовной семинарии с нежной благодарностью вспоминают лекции по истории Церкви, прочитанные в годы, когда он нес еще и преподавательскую нагрузку.

Батюшка родился в 1934 году в многодетной крестьянской семье, как раз в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, и не будет преувеличением сказать, что всей жизнью он подтвердил неслучайность этого совпадения. Мирское имя батюшки Петр Ефремович, но в монашеском постриге он был наречен в честь второго своего небесного покровителя – апостола Павла.

Одна из сестер батюшки, родившаяся с ним в один день, впоследствии тоже стала монахиней в киевском монастыре Флора и Лавра и окончила свои дни под именем схимонахини Феодоры. Как это часто бывает, между двойняшками существовала особая духовная связь, но теплые сердечные отношения и с другими родственниками батюшка сохранял на протяжении всей жизни. С большой нежностью батюшка вспоминал о своей маме Александре, которая настолько беззаветно любила своих детей, что в войну укладывалась спать всегда вместе с ними, чтобы в случае бомбежки всех постигла одна участь.

Не только сестры и племянники были частыми гостями в келье батюшки– к нему приезжали друзья детских лет, одноклассники, с детства знавшие об особом душевном устроении будущего схимника и руководствовавшиеся его мудрыми духовными советами на протяжении жизни. Батюшка был наделен от Господа многими благодатными дарами: прозорливостью, рассудительностью и даром исцеления. Описывать эти случаи мы сегодня не будем – их слишком много; могу лишь сказать, что, приходя на могилку к батюшке в дни его памяти, всегда можно встретить там людей, сохраняющих о нем благодарную память. Обычно духовные чада батюшки немногословны, но большинство из них скажут, что по молитвам отца Павла Господь сотворил в их жизни нечто в высшей степени чудесное и благотворное: кого-то исцелил от смертельной болезни, кого-то от беснования, кому-то был послан после долгих лет бесплодия желанный ребенок, а кого-то уберег от большой беды. Даже в простом житейском разговоре батюшка часто делал замечания, как частного, так и общего свойства, оказавшиеся впоследствии пророческими и свидетельствующие о присутствующей в нем благодати Святого Духа. Например, еще в 2011 году он предупреждал некоторых чад, как вести себя во время войны, которая к нам пришла через несколько лет.

В 2006 году батюшкино здоровье серьезно ухудшилось, и его постригли в схиму. Имя оставили прежнее - Павел, но теперь уже в честь преподобного Павла Фивейского – отшельника, творившего тайные подвиги во славу Христа, которого древние пустынники считали своим учителем.

Однажды в пустыне….

Когда преподобный Антоний, получивший впоследствии имя «Великий», жил со своими учениками в Египетской пустыне, ему пришло однажды на мысль, что нет еще другого инока, который бы был так совершен, как он, нет никого, кто поселился бы раньше его в пустыне и избрал столь уединенную жизнь. Он сам рассказывал впоследствии, что когда подумал так, то услышал в видении голос, который говорил:

— Антоний! Есть один раб Божий, который пришел сюда прежде тебя и который совершеннее, чем ты. Если хочешь, можешь найти его в отдаленной пустыне; только ступай к нему скорее, пока он не отошел к Господу.

Услышав это и придя в себя, старец тотчас взял свой посох и поспешил в пустыню; пробыв в пути второй день и проведя вторую ночь в молитве, он не знал, куда направиться далее. На рассвете третьего дня он увидел вдруг волчицу, которая шла по краю горы и выла. Следуя за ней издалека, он подошел к пещере, в которой жил святой угодник Божий Павел. Старец пришел в радость при виде пещеры и молился чтобы сподобиться ему войти внутрь и увидеть того, кого он отыскал с таким трудом.

Святой отпер дверь, и они обняли друг друга и облобызались, называя один другого по имени, потому что каждому из них Бог открыл имя другого. Когда они сели, святой Павел сказал:

— Хорошо, что ты пришел, наставник спасаемых, но зачем ты предпринял такой великий труд, идя ко мне, грешному и ничтожному человеку? Вот ты видишь пред собою дряхлого старца, беспорядочно покрытого сединами, видишь человека, готового обратиться в прах и тление. Скажи же мне, прошу тебя, — как живут теперь люди, в каком положении находится мир? Есть ли все еще идолопоклонники, и вместе с тем, не продолжаются ли гонения на верующих?

— Твоими молитвами, — отвечал Антоний, — мир находится в благополучии, и Церковь прославляет Истинного Бога. Но так как ты упомянул о гонениях, то прошу тебя, — расскажи мне, ради Бога, о себе и открой, по какой причине ты ушел из мира в эту далекую пустыню?

Житие преподобного отца нашего Павла Фивейского

— Я родился в Фиваиде, — начал свой рассказ Святой Павел, — и у меня была сестра, которую родители еще при жизни своей выдали замуж. Умирая, они разделили между нами свое богатое имение. По смерти их муж моей сестры задумал присвоить себе следующую мне часть имущества и вознамерился предать меня, как христианина, на мучение нечестивому правителю, чтобы, погубив меня таким образом, завладеть моим наследством. Царем был тогда Декий. Он преследовал всех христиан, и от страха пред измышляемыми им жестокими мучениями трепетала вся Фиваида. Видя все это, а также — и все более возрастающую злобу мужа моей сестры, я оставил ему все и убежал в эту пустыню. С помощью Божьей я постепенно дошел до сего места. Найдя эту пещеру с источником воды внутри ее, я понял, что Сам Господь назначил мне здесь место обитания. Я поселился здесь и живу, питаясь финиками и изготовляя себе одежду из листьев.

Необычный посланник

Когда Святой рассказывал это, вдруг прилетел ворон, держа в клюве хлеб. Тихо положив пред ними хлеб, он улетел и скрылся в воздухе. Видя изумление блаженного Антония, святой Павел сказал:

— Это Господь многомилостивый и человеколюбивый послал обед нам, Своим рабам. Вот уже шестьдесят лет я получаю полхлеба. Но по случаю твоего прихода Христос Господь удвоил дар и послал Своим воинам целый хлеб.

Сев у источника, рабы Христовы ели и насытились. Потом они напились из источника, имевшего чистую и весьма приятную воду. По совершении благодарственной молитвы, они снова сели и пробеседовали всю ночь до утра. С наступлением дня святой Павел сказал авве Антонию:

— Я давно, знал, что ты обитаешь в этой пустыне, и хотел бы, живя с тобою, вместе служить нашему Владыке. Но так как пришло время моей кончины, которой я всегда ждал с радостью, желая «разрешиться и быть со Христом» (Фил.1:23), то Господь и послал тебя ко мне, чтобы ты схоронил мое смиренное тело и предал землю земле. Прошу тебя, сходи поскорее в свой монастырь и принеси подаренную тебе епископом Афанасием мантию, чтобы покрыть ею мое тело.

Святой Павел не заботился о том, нагим или покрытым будет схоронено в земле его тленное тело, которое он одевал столько времени финиковыми листьями. Он хотел лишь, чтобы его душа разлучилась с телом в безмолвии уединения, поэтому он и отсылал от себя преподобного Антония в монастырь.

Антоний был очень удивлен тем, что услышал об Афанасии и о мантии; он не осмелился возражать ему и поспешил исполнить приказание, отправился в свой монастырь. Там, захватив с собою мантию, нисколько не отдохнув, не взяв с собою даже пищи на дорогу, он вышел и снова поспешно отправился в пустыню, чтобы застать еще в живых святого Павла, ибо боялся, как бы тот не умер без него.

Дивное видение

На другой день часу в третьем, находясь в пути, авва Антоний увидел в воздухе чины Ангелов, а посреди них — душу святого Павла, которая, блистая ярче солнца, восходила на небо.

Впоследствии блаженный Антоний рассказывал, что прошел потом остальную часть пути с такою скоростью, как будто бы летал на крыльях по воздуху, так что от быстрой ходьбы даже не чувствовал земли под своими ногами. Скоро он достиг пещеры и, войдя в нее, увидел святого стоящим на коленях с простертыми вверх руками и вверх же обращенным лицом, и по смерти воздающим поклоненье Богу. Антоний оплакал преподобного, потом обвил его принесенною с собою мантиею и по христианскому обычаю начал петь употребляемые при погребении псалмы. Но он не мог придумать, как ему совершить погребенье святого, так как не принес с собою заступа, чтобы вырыть могилу.

Львы пустыни

Когда он думал об этом, вдруг из глубины пустыни приходят два льва. Антоний сначала несколько испугался, но потом, когда увидел, что кроткие, подобно агнцам, звери легли у тела святого и жалостно рыкают, точно плачут, подивился кротости этих зверей. Они же начали когтями своими рыть землю и, выкопав яму значительной глубины, снова припали к телу святого, как бы прощаясь с ним. Потом, подойдя к преподобному Антонию, стали лизать руки и ноги его, как бы прося благословенья и молитвы. Преподобный же, видя, что и звери преклоняются пред Богом, славил Христа.

Потом, указывая рукою на пустыню, он велел зверям уйти туда. Когда они скрылись, авва Антоний похоронил честное тело святого и преподобного отца Павла, первого пустынножителя, скончавшегося 113 лет от роду.

Всю следующую за погребением ночь преподобный Антоний провел над могилою святого в слезах и молитве. С наступлением же утра отправился обратно в свой монастырь, захватив с собою сплетенную из финиковых листьев одежду святого. Придя в свою обитель, он подробно рассказал обо всем своим ученикам, в назидание их. Одежду же св. Павла он берег и чтил настолько, что надевал ее только два раза в год: в праздник св. Пасхи и в Пятидесятницу.