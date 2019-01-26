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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Полиция зарегистрировала 357 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Категория: Новости / Политика

Полиция зарегистрировала 357 сообщений о нарушениях избирательного законодательства

Количество сообщений о нарушениях избирательного законодательства, зарегистрированных с момента начала предвыборной кампании, возросло до 357. Только за последние сутки Национальная полиция зарегистрировала 41 сообщение, заявил директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

"За минувшие сутки Национальная полиция Украины зарегистрировала плюс 41 сообщение об избирательных событиях. По одному из них – по факту нападения на наблюдателя Гражданской сети "ОПОРА" в г. Кропивницкий полиция Кировоградской области зарегистрировала производство по ч. 2 ст. 296 "хулиганство". Всего с начала кампании в государстве зарегистрированы 357 сообщений о событиях, связанных с выборами",
 - сообщил он.
"Составлено 73 админпротокола, проверяют 197 сообщений, 69 обращений рассмотрены по нормам закона "Об обращениях граждан",
 - уточнил Шевченко.
Также он сообщил, что из 8 начатых полицией уголовных производств, связанных с нарушениями избирательного законодательства, четыре открыты по ст. 296 - хулиганство и еще по одному - по ст. 159-1 "нарушение порядка финансирования избирательной кампании", по ст. 160 "подкуп избирателя", по ст. 171 "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и по ст. 365 "превышение власти или служебных полномочий" Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что для обеспечения охраны избирательных участков понадобится привлечение не менее 60 тыс. полицейских.

 

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