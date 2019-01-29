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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

СБУ закрыла дело против Холодницкого о разглашении им данных досудебного расследования

Категория: Новости / Политика

СБУ закрыла дело против Холодницкого о разглашении им данных досудебного расследования

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого о разглашении им данных досудебного расследования. Производство было закрыто в связи с отсутствием события преступления, а также отсутствием в действиях Холодницкого состава преступления. При этом не уточняется, когда именно производство было закрыто.
Напомним, что Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против Холодницкого по подозрению в разглашении сведений досудебного расследования.

 

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