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  • Дата: Вчера, 19:03
Вчера, 19:03

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

Категория: Новости

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

Очередное заседание штаба Одесского отделения международной полицейской корпорации общественной безопасности было посвящено подведению итогов ушедшего года, а также постановке задач на год текущий.

 

 

  

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

 

Международная полицейская корпорация была основана в 2005-м году как общественная организация. Сегодня она успешно функционирует в 15 станах мира. В Одессе отделение было создано в 2009-м, то есть, в этом году местный филиал отмечает 10-летие.

В основном в нашу организацию входят бывшие работники внутренних органов, работники исполнительной власти, транспортники, студены. В этом году мы приняли много студентов Одесской юридической академии. Контингент очень большой.

- рассказывает комиссар Одесского отделения международной полицейской корпорации общественной безопасности Илья Тищенко.

По его словам, корпорация была создана в первую очередь для того, чтобы защищать интересы членов организации и оказывать помощь органам власти, органам внутренних дел по охране общественного порядка и безопасности движения. Корпорация включает в себя три службы: по охране общественного порядка, организации безопасности движения и кинологическую службу.

 

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

 

Комиссариаты работают в каждом районе города Одессы. Также созданы отделения в городах Белгороде-Днестровском, Раздельной и Болграде. Сейчас ведется работа по созданию комиссариатов и в районах области.

 

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

 

Когда есть возможность по первому требованию руководства службы безопасности мы привлекаем наших людей для патрулирования города. Мы выделяем достаточное количество людей на все праздничные мероприятия – День города, День освобождения Одессы и многие другие. Во время военного положения вместе с работниками полиции мы выходили на патрулирование вокзалов. Сейчас такое время сложное, поэтому в нас нуждаются, нас привлекают. Мы и грамоты получаем от управления безопасности, руководства УВД области.

- рассказывает Илья Тищенко.

Гордостью работы Одесского филиала комиссариата является работа кинологической службы. По словам Ильи Тищенко, за два года силами комиссариата в Одессе были оборудованы порядка восьми площадок для дрессировки и выгула собак, чего нет практически ни в одном городе. Это площадки в Дюковскам парке, парке Горького, а также на поселке Котовского, за Чумкой, на 6-й станции Большого Фонтана. В штате комиссариата официально работают 26 кинологов. Они проводят инструктаж для желающих дрессировать своих собак, а также принимают участие в патрулировании и даже раскрытии преступлений.

 

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

 

Главными достижениями этого года мы считаем проведение в Одессе чемпионата Украины по комплексу охранных программ, а так же открытие самой большой в городе площадки для дрессировки и выгула собак в Дюковском парке. Кроме этого, мы приняли участие в выездных соревнованиях в городах Новая Каховка и Черновцы. Так же в конце 2018 году на базе «Межгорье» мы начали подготавливать двух собак-поводырей для слепых. Это направление планируем развивать и в текущем году.

- поделился заместитель начальника кинологической службы Руслан Скобицкий.

Кроме этого, по его словам, в 2019 году кинологическая служба собирается реализовать свой план по созданию зоопатруля. Патруль будет работать в помощь зоозащитникам. Будет выезжать туда, где обижают собак, а также, где есть бродячие собаки, которые представляют опасность.

О достижениях службы безопасности дорожного движения рассказал член корпорации Сергей Лапин, который отвечает за данное направление.

Мы все управляем своими собственными автомобилями, и в основном ориентируемся на те просьбы и пожелания водителей, которые возникают во время движения по городу. Трафик очень сложный, дорогие узкие и, естественно, есть потребность в улучшении дорожного движения. Мы обследуем перекрестки, участки дороги и, наблюдая за картиной ежедневно, двигаясь по каким-то маршрутам, мы вносим предложения в органы управления дорожного движения в городе для совершенствования трафика.

- пояснил Сергей Лапин.

По его словам, служба дает рекомендации, где лучше изменить какие-то знаки дорожного движения, где установить разметку, светофоры и так далее. Часто, как отметил Сергей Лапин, наблюдаются разногласия между СМЭП и КП «Городские дороги».

Мы видим, что дорожные службы внесли какие-то изменения, а дорожные знаки не поставили, естественно, статус перекрестков резко поменялся. Наши предложения иногда теряются, но за несколько лет работы нам удалось улучшить многие проблемные участки дороги.

 - рассказывает Сергей Лапин.

 

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

 

Также в минувшем году корпорация заключила договор с городским управлением образования и взялась курировать в каждом районе города по две школы. Работники службы безопасности движения проводят с учениками школ занятия, разъясняя правила безопасности дорожного движения.

На сегодня Одесский филиал корпорации насчитывает более 230 человек. Все они работают на общественных началах. Каждый новый член организации проходит тщательную проверку – его данные проверяются в органах внутренних дел на предмет судимости, так же требуется характеристика с места работы.

 

На собрании также были озвучены планы на текущий год. Одна из задач – установить тесные контакты с пограничными службами и создать молодежную структуру в корпорации. Кроме этого, организация планирует обновить форму своих сотрудников и решить вопрос с транспортом для патрулирования.

 

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

 

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

 

В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

 

Завершилось собрание приятной процедурой – комиссары были отмечены благодарственными грамотами начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.

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В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года
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