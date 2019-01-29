В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

Очередное заседание штаба Одесского отделения международной полицейской корпорации общественной безопасности было посвящено подведению итогов ушедшего года, а также постановке задач на год текущий.
Международная полицейская корпорация была основана в 2005-м году как общественная организация. Сегодня она успешно функционирует в 15 станах мира. В Одессе отделение было создано в 2009-м, то есть, в этом году местный филиал отмечает 10-летие.
- рассказывает комиссар Одесского отделения международной полицейской корпорации общественной безопасности Илья Тищенко.
По его словам, корпорация была создана в первую очередь для того, чтобы защищать интересы членов организации и оказывать помощь органам власти, органам внутренних дел по охране общественного порядка и безопасности движения. Корпорация включает в себя три службы: по охране общественного порядка, организации безопасности движения и кинологическую службу.
Комиссариаты работают в каждом районе города Одессы. Также созданы отделения в городах Белгороде-Днестровском, Раздельной и Болграде. Сейчас ведется работа по созданию комиссариатов и в районах области.
- рассказывает Илья Тищенко.
Гордостью работы Одесского филиала комиссариата является работа кинологической службы. По словам Ильи Тищенко, за два года силами комиссариата в Одессе были оборудованы порядка восьми площадок для дрессировки и выгула собак, чего нет практически ни в одном городе. Это площадки в Дюковскам парке, парке Горького, а также на поселке Котовского, за Чумкой, на 6-й станции Большого Фонтана. В штате комиссариата официально работают 26 кинологов. Они проводят инструктаж для желающих дрессировать своих собак, а также принимают участие в патрулировании и даже раскрытии преступлений.
- поделился заместитель начальника кинологической службы Руслан Скобицкий.
Кроме этого, по его словам, в 2019 году кинологическая служба собирается реализовать свой план по созданию зоопатруля. Патруль будет работать в помощь зоозащитникам. Будет выезжать туда, где обижают собак, а также, где есть бродячие собаки, которые представляют опасность.
О достижениях службы безопасности дорожного движения рассказал член корпорации Сергей Лапин, который отвечает за данное направление.
- пояснил Сергей Лапин.
По его словам, служба дает рекомендации, где лучше изменить какие-то знаки дорожного движения, где установить разметку, светофоры и так далее. Часто, как отметил Сергей Лапин, наблюдаются разногласия между СМЭП и КП «Городские дороги».
- рассказывает Сергей Лапин.
Также в минувшем году корпорация заключила договор с городским управлением образования и взялась курировать в каждом районе города по две школы. Работники службы безопасности движения проводят с учениками школ занятия, разъясняя правила безопасности дорожного движения.
На сегодня Одесский филиал корпорации насчитывает более 230 человек. Все они работают на общественных началах. Каждый новый член организации проходит тщательную проверку – его данные проверяются в органах внутренних дел на предмет судимости, так же требуется характеристика с места работы.
На собрании также были озвучены планы на текущий год. Одна из задач – установить тесные контакты с пограничными службами и создать молодежную структуру в корпорации. Кроме этого, организация планирует обновить форму своих сотрудников и решить вопрос с транспортом для патрулирования.
Завершилось собрание приятной процедурой – комиссары были отмечены благодарственными грамотами начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.