В Одесском отделении международной полицейской корпорации подвели итоги минувшего года

Очередное заседание штаба Одесского отделения международной полицейской корпорации общественной безопасности было посвящено подведению итогов ушедшего года, а также постановке задач на год текущий.

Международная полицейская корпорация была основана в 2005-м году как общественная организация. Сегодня она успешно функционирует в 15 станах мира. В Одессе отделение было создано в 2009-м, то есть, в этом году местный филиал отмечает 10-летие.

В основном в нашу организацию входят бывшие работники внутренних органов, работники исполнительной власти, транспортники, студены. В этом году мы приняли много студентов Одесской юридической академии. Контингент очень большой.

- рассказывает комиссар Одесского отделения международной полицейской корпорации общественной безопасности Илья Тищенко.

По его словам, корпорация была создана в первую очередь для того, чтобы защищать интересы членов организации и оказывать помощь органам власти, органам внутренних дел по охране общественного порядка и безопасности движения. Корпорация включает в себя три службы: по охране общественного порядка, организации безопасности движения и кинологическую службу.

Комиссариаты работают в каждом районе города Одессы. Также созданы отделения в городах Белгороде-Днестровском, Раздельной и Болграде. Сейчас ведется работа по созданию комиссариатов и в районах области.

Когда есть возможность по первому требованию руководства службы безопасности мы привлекаем наших людей для патрулирования города. Мы выделяем достаточное количество людей на все праздничные мероприятия – День города, День освобождения Одессы и многие другие. Во время военного положения вместе с работниками полиции мы выходили на патрулирование вокзалов. Сейчас такое время сложное, поэтому в нас нуждаются, нас привлекают. Мы и грамоты получаем от управления безопасности, руководства УВД области.

- рассказывает Илья Тищенко.

Гордостью работы Одесского филиала комиссариата является работа кинологической службы. По словам Ильи Тищенко, за два года силами комиссариата в Одессе были оборудованы порядка восьми площадок для дрессировки и выгула собак, чего нет практически ни в одном городе. Это площадки в Дюковскам парке, парке Горького, а также на поселке Котовского, за Чумкой, на 6-й станции Большого Фонтана. В штате комиссариата официально работают 26 кинологов. Они проводят инструктаж для желающих дрессировать своих собак, а также принимают участие в патрулировании и даже раскрытии преступлений.

Главными достижениями этого года мы считаем проведение в Одессе чемпионата Украины по комплексу охранных программ, а так же открытие самой большой в городе площадки для дрессировки и выгула собак в Дюковском парке. Кроме этого, мы приняли участие в выездных соревнованиях в городах Новая Каховка и Черновцы. Так же в конце 2018 году на базе «Межгорье» мы начали подготавливать двух собак-поводырей для слепых. Это направление планируем развивать и в текущем году.

- поделился заместитель начальника кинологической службы Руслан Скобицкий.

Кроме этого, по его словам, в 2019 году кинологическая служба собирается реализовать свой план по созданию зоопатруля. Патруль будет работать в помощь зоозащитникам. Будет выезжать туда, где обижают собак, а также, где есть бродячие собаки, которые представляют опасность.

О достижениях службы безопасности дорожного движения рассказал член корпорации Сергей Лапин, который отвечает за данное направление.

Мы все управляем своими собственными автомобилями, и в основном ориентируемся на те просьбы и пожелания водителей, которые возникают во время движения по городу. Трафик очень сложный, дорогие узкие и, естественно, есть потребность в улучшении дорожного движения. Мы обследуем перекрестки, участки дороги и, наблюдая за картиной ежедневно, двигаясь по каким-то маршрутам, мы вносим предложения в органы управления дорожного движения в городе для совершенствования трафика.

- пояснил Сергей Лапин.

По его словам, служба дает рекомендации, где лучше изменить какие-то знаки дорожного движения, где установить разметку, светофоры и так далее. Часто, как отметил Сергей Лапин, наблюдаются разногласия между СМЭП и КП «Городские дороги».

Мы видим, что дорожные службы внесли какие-то изменения, а дорожные знаки не поставили, естественно, статус перекрестков резко поменялся. Наши предложения иногда теряются, но за несколько лет работы нам удалось улучшить многие проблемные участки дороги.

- рассказывает Сергей Лапин.

Также в минувшем году корпорация заключила договор с городским управлением образования и взялась курировать в каждом районе города по две школы. Работники службы безопасности движения проводят с учениками школ занятия, разъясняя правила безопасности дорожного движения.

На сегодня Одесский филиал корпорации насчитывает более 230 человек. Все они работают на общественных началах. Каждый новый член организации проходит тщательную проверку – его данные проверяются в органах внутренних дел на предмет судимости, так же требуется характеристика с места работы.

На собрании также были озвучены планы на текущий год. Одна из задач – установить тесные контакты с пограничными службами и создать молодежную структуру в корпорации. Кроме этого, организация планирует обновить форму своих сотрудников и решить вопрос с транспортом для патрулирования.

Завершилось собрание приятной процедурой – комиссары были отмечены благодарственными грамотами начальника ГУ Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина.