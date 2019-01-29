Второй тур выборов: выйдут Порошенко и Зеленский

Социологические опросы трех ведущих компаний на этом поприще, "СОЦИС", "КМИС" и "Центра Разумкова", на основе полученных в январе данных, дают примерно одинаковую картину текущей ситуации в предвыборной кампании в масштабах всей Украины. По Одессе четкой картины пока нет. Есть лишь определенный показатель готовности жителей Южного региона Украины, и Одессы в том числе, идти и голосовать на выборах.

По их информации, опубликованной на сайте компании "СОЦИС", пока что президентскую гонку возглавляет Владимир Зеленский с 23% голосов опрошенных респондентов. На втором месте находится действующий президент Петр Порошенко - он набрал 16,4%. Таким образом, эти двое кандидатов имеют наибольшие реальные шансы на выход во второй тур.

Юлия Тимошенко впервые за год утратила лидерство в рейтингах и опустилась до 15,7%. При этом она утратила первое место во всех крупных макрорегионах Украины.

Кроме того, чуть более 9% набрал Юрий Бойко и почти 8% имеет Анатолий Гриценко, менее 7% имеет Олег Ляшко. Остальные кандидаты набрали менее 5% и не играют на данном этапе особой роли.

При этом, по данным опроса, вне зависимости от предпочтений каждого опрошенного, шансы на победу Петра Порошенко оценивают позитивно более 20%.

Всего социологи опросили более 11 тысяч человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных и аннексированных территорий.

Интересно, что жители южного региона Украины, в котором Одесса является самым крупным городом, исходя из данных этого опроса, показывают средний показатель готовности идти на выборы – 78% полностью уверены и скорее уверены в том, что пойдут на выборы. Выше показатель возможной явки на Западе и в Центре Украины, примерно столько же в Киеве, хуже на востоке. К Южному региону отнесли Одесскую, Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую область. О распределении предвыборных предпочтений по регионам в данных опросов не говорится. В частности, в Одессе и Южном регионе полностью уверены, что пойдут на выборы, 48% опрошенных и 30% скорее пойдут, чем не пойдут. А вот ожидать на выборах в Одессе и Южном регионе присутствия чуть более 21% опрошенных не приходится.