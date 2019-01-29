АНОНС Слова № 5 1334 ВИДЕО

Эх, дедушка Ленин сейчас был бы рад, мечта-то его осуществилась – сплошные революции по всему миру. Был Ближний восток, потом Украина, теперь и до Латинской Америки докатилось – в Венесуэле вон свой майдан. Шутка сказать, страна бедная, а в ней сразу два президента – один избранный Мадуро и самопровозглашенный с красивой фамилией Гуайдо… Другой вопрос, что совсем не о таких революциях мечтал вождь мирового пролетариата, он по крайней мере провозглашал, что борется за благо народа. А кто на сегодняшних майданах за что борется, по-моему, уже и ежу понятно. Но, т очно не за народ. Однако, вернемся к нашим делам…

Колонка редактора в этом номере посвящена – нет, не майданам, надоели уже - Владимиру Высоцкому, которому в эти даты исполнился бы 81 год… «Свет погасшей звезды» - так называется статья. В ней - размышления и о самом Владимире Высоцком, как явлении поистине астрономическом, и о эволюции нашей интеллигенции, до сих пор пытающейся его как-то постичь, маркировать.

Так кем же по-вашему был Владимир Семенович, как он повлиял на людей своего времени и до сих пор влияет на всех нас?

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Текст задумывался, как описание феномена воздействия на сегодняшнюю молодежь творчества Владимира Высоцкого. Я был приятно удивлен, что Высоцкий актуален для сегодняшней молодежи, я пытался разобраться почему, и вышел на более широкий пласт культурологический, если хотите где-то пропагандистский. Ведь поменялись не только люди сменилась эпоха политический и экономический строй. Интересен генезис отношения постперестроечной интеллигенции к Владимиру Высоцкому на понижение ставок и низведения его к статусу "поэта блатного мира". Однако именно то, что для сегодняшней молодежи Высоцкий интересен как поэт, несущий так не достающий сегодня ценностный ряд, уничтоженный обществом гедонизма говорит о том его искусство современно и это настоящее искусство.

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И вновь продолжается тема выборов. О выборах пишет в этом номере Антон Кравчик. На сей раз он анализирует, что происходит в крыле радикалов. «Партия радикально правых: Белецкий не начинает и выигрывает?» Так называется его статья.

На уходящей неделе без надлежащего внимания остался важный факт: украинские правые и радикально-экстремистские силы окончательно раскололись. Нардеп Украины, экс-командир батальона «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий отказался лично участвовать в президентских выборах.

Что же произошло? И в чем хитрый план и стратегия Белецкого?

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Билецкий пытается быть оригинальным. Его политтехнологи понимают, что, если он затеряется в предвыборной возне, шансы у возглавляемой им политической силы на прохождение в парламент будут еще меньше. А им есть чего бояться. Дело в том, что праворадикальные силы всегда характеризуются низкими рейтингами. Низкая популярность у электората объясняется тем, что никому не нравится то, чем их пугают. Потому неграмотно построенная кампания может привести к политическому краху. Детали в статье нашего автора.

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О выборах в этом номере пишет и Никита Додон. В своей статье «Выборы-2019: шоу интриганов» он отмечает: «Особенность нынешних выборов – вызывающе провокационное использование «церковной карты». Задали эту моду хитрецы из «команды» Порошенко. Но получается у них – не так, как гадалось: неприятный сюрприз преподнес амбициозный избиратель Денисенко, взявший себе псевдоним «Филарет». Этот «могучий старик» решил устроить собственный конкурс: кто подарит мне больше всех, тому помогу. И начал этим шантажировать двух рейтинговых кандидатов: П. Порошенко и Ю. Тимошенко.

Ну а кроме двойной игры Филарета, что еще дает основания говорить, что предстоящие выборы превратятся в шоу интриганов. О чем пишет Никита Додон?

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Всего мы пересказывать не будем, отсылая наших читателей к статье. Поведаем лишь о странном шоу, что отчебучил в Давосе экс-министр И. Шевченко, зарегистрированный кандидатом в президенты – первым (еще 31 декабря 2018 г.). Этот проныра забрал («для друзей») излишек шапочек, бесплатно выдаваемых гостям форума, и спешно этот «крохоборский» поступок... прорекламировал, выложив в Интернете снятый с чьей-то помощью видеоролик о «краже шапочек». Зачем? Неужели хочет увлечь избирателей посулом: «Я наворовал шапок в Давосе друзьям – сопру что-то и для вас - только проголосуйте!».

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Статья Эллы Алыбиной в этом номере выходит с риторическим вопросом в заголовке «Когда украинские пенсионеры смогут путешествовать по свету в своё удовольствие?» Так и хочется сразу ответить: в следующей жизни, когда будут японскими или американскими пенсионерами. Ну а если в повторные рождения не верить, то… скорее всего никогда. На самом деле речь в статье идет о накопительной системе пенсионного страхования. Почему в Украине, в отличие от большинства стран Европы, она до сих пор не внедрена? Нужна ли она украинским пенсионерам?

Вот вы, например, верите, что некая накопительная система поможет? Ну, разве что сам себе накопишь…

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Накопительная пенсионная система, равно как и страховая медицина в наших условиях невозможна. По одной простой причине мы живем в стране периферийного капитализма и пока у нас во власти компрадоры плюющие на интересы страны ради личного обогащения у нас всегда будет хуже, чем у «развитых стран». Можно сказать по иному мы страна третьего мира откуда постоянно утекают финансы, ресурсы, рабочие руки. В такой ситуации перманентного кровопускания откуда у нас возьмутся средства на социальные гарантии, от которых пытаются избавится и в более фешенебельных станах.

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Еще в одной своей статье Антон Кравчик вновь пишет о воздействии на умы человечества. На сей раз он утверждает, что на нас влияют через телевидение, а точнее через развлекательный его контент. «Эра MTV: Бесшумное оружие для тихой войны». Так называется его статья.

Вам тоже кажется, что музыкальные каналы одурманивают молодежь? По моему, это уже прошлый век… Музыкальные каналы были кладезью интеллекта по сравненю с нынешними популярными среди молодежи блогерами, которые пытаются съесть несъедобное, ну или прочими глупостями занимаются…

Так какие же аргументы приводит наш автор?