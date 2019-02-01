MTV: Адское оружие для духовной войны ВИДЕО

Кричащая, яркая, назойливая реклама — органическая часть современного «образа жизни» капиталистического мира. Реклама слепит глаза, лезет в уши, обступает человека со всех сторон. От нее в буквальном смысле невозможно спрятаться. Она воздействует на умы людей постоянно и во все более широких масштабах. Именно форматы передачи информации, порожденные рекламой, стали во многом стандартами сегодняшнего телевидения. Как на нас воздействует телевидение? Телевидение — умело использует правополушарное образное восприятие. При переключении мозговой деятельности с левого полушария в правое, выделяется гормон счастья — эндорфин, сопровождающийся резким увеличением удовольствия. Можно ли считать телевидение — наркотиком? Об этом мы хотим порассуждать в свете исторической даты, которую мы отмечаем в этом году: 38 лет создания музыкального канала для молодежи — MTV. Кто и с какой целью создал его, и каковы технологии, положенные в основу его работы?