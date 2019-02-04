Мифы и реалии улицы Разумовской

Холода отступают, но морозы, оттепели и снегопады минувшего месяца принесли много бед: более сотни аварий, десятки покалеченных и погибших людей. Так, за один только вечер 26 января произошло более тридцати (!) дорожно-транспортных происшествий. Из них три – на одной улице, ведущей из центра города на окраину, к трассе Е95 – на Разумовской. Некогда улица носила имя революционера Орджоникидзе, сейчас ей возвращено старое название, но историю улицы мало кто знает, даже из старых одесситов. А история эта полна таинственных загадок и похожа на сказку.

Итак, кто же он такой, Разумовский, чье имя носит улица, идущая от старого центра до Водяной балки, ныне улице Балковской?

Граф Петр Алексеевич Разумовский – старший сын графа Алексея Кирилловича и супруги его Варвары Петровны, урожденной графини Шереметевой. Родился он в 1775 году в стольном граде Санкт-Петербурге и первые годы детства провел в доме родителей. По традиции того времени юный граф был записан в 1783 году сержантом лейб-гвардейский Измайловский полк.

Петр вместе с братьями учился в специально созданном для них «институте», где им преподавали адъюнкты Санкт-Петербургской академии наук.

В 16 лет юноша продолжил учебу в Германии, Англии, Италии, откуда, согласно веянию того времени, спустя четыре года вернулся в Россию вольтерьянцем и либералом и, по некоторым источникам, масоном.

В качестве камер-юнкера Петр Разумовский служил при дворе Петра III, затем Екатерины II. Будучи признанным щеголем, он тратил огромные деньги на наряды. Наследник богатого и знатного рода, любимый внук самого Кирилла Григорьевича Разумовского, он свысока смотрел на всех смертных, гордясь своим «царским» происхождением (мать его была внучатой сестрой императрицы Елизаветы, а дед, Кирилл Григорьевич, носил звание генерал-фельдмаршала, был последним гетманом Войска Запорожского и президентом Российской академии наук). Хотя родом дед был из простых малороссийских казаков, и его «девичья» фамилия была – Розум. Видать, действительно Розумом Бог не обидел Кирилла, сделавшего головокружительную карьеру.

В 1801 году молодой Петр Разумовский поселился в Петербурге и наделал много долгов. Именно это побудило отца его, графа Алексея Кирилловича, хлопотать о переводе сына на службу в Одессу, к генерал-губернатору герцогу Ришелье.

Почти три десятилетия прожил в Одессе представитель исконно украинского рода Разумовских, сыгравший видную роль в Российской истории, граф и камергер Петр Алексеевич Разумовский.

Какое-то время Разумовский помогал герцогу Ришелье в закладке Дюковского парка, выписывая деревья из-за границы, из Тульчина и из знаменитого Софийского сада в Умани, но более для него работы не нашлось.

Тогда, купив на Молдаванке, в районе Водяной балки (оврага), огромный участок земли, Разумовский принялся его благоустраивать. По обе стороны балки возвел дворцы, похожие на итальянские виллы, а склоны балки превратил в прекрасный парк с перепутанными аллеями, беседками и павильонами. Под дворцами были устроены глубокие подземелья, а из них – несколько подземных ходов. По одному из них можно было пройти из одного дворца в другой; остальные вели в лабиринты заброшенных одесских каменоломен.

Украсив свои дворцы картинами и скульптурами, собрав огромную библиотеку, граф зажил в имении в окружении многочисленной челяди и любовниц, которые его нещадно обворовывали.

Общался он только с герцогом Ришелье. А когда тот в 1814 году уехал во Францию, Разумовский и вовсе прекратил выходить за пределы своей усадьбы. Со временем он сократил общение с челядью и дамами сердца. В одном из дворцов он приказал сделать две стеклянные стены, за которыми устроили огромные вольеры для экзотических птиц. Временами, не желая никого видеть, Разумовский отправлялся жить в подземелья. Здесь находилась его любимая комната, убранная с «азиатской» роскошью, куда слугам и любовницам под страхом смерти вход был запрещен.

В определенном месте граф оставлял записки для слуг, которые доставляли сюда все потребное. Так он прожил 21 год.

18 июля 1835 года граф Петр Алексеевич Разумовский скончался, выпустив перед смертью на свободу своих любимых птиц.

Одесситы, пришедшие проститься с покойным, отмечали, что гроб был покрыт «непроницаемой кисеей».

Питерская и московская знать какое-то время судачила по поводу этой смерти. Одни уверяли, что в графские подземелья пробрались разбойники, которые ограбили и убили графа, изуродовав его лицо. Другие были уверены, что непутевый Разумовский в очередной раз выкинул коленце: выдав чье-то тело за свое, сам бежал в Турцию со всеми богатствами, оставив заимодавцев с носом. Дамы постарше, вспоминая родителей графа, его дедов и бабок, не могли поверить, что наследник богатейших состояний империи помер, как последний никому ненужный бродяга...