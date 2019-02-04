MTV: Адское оружие для духовной войны

Кричащая, яркая, назойливая реклама – органическая часть современного «образа жизни» капиталистического мира. Реклама слепит глаза, лезет в уши, обступает человека со всех сторон. От нее в буквальном смысле невозможно спрятаться. Она воздействует на умы людей постоянно и во все более широких масштабах. Именно форматы передачи информации, порожденные рекламой, стали во многом стандартами сегодняшнего телевидения. Как на нас воздействует телевидение? Телевидение – умело использует правополушарное образное восприятие. При переключении мозговой деятельности с левого полушария в правое, выделяется гормон счастья – эндорфин, сопровождающийся резким увеличением удовольствия. Можно ли считать телевидение – наркотиком? Об этом мы хотим порассуждать в свете исторической даты, которую мы отмечаем в этом году: 38 лет создания музыкального канала для молодежи – MTV. Кто и с какой целью создал его, и каковы технологии, положенные в основу его работы?

История MTV

Одно дело собирать под открытым воздухом миллионы подростков и раздавать там наркоту всем желающим как в 1960-е на фестивалях типа «Вудсток», но совсем иное дело – иметь постоянный канал 24-часового влияния на умы молодежи, чтобы донести до них нужные сведения таким образом, чтобы общество не заметило обмана, т.е. необходимо было иметь контручреждение, которое проповедовало бы ценности, противоречащие принятым в обществе. Чтобы подобная попытка увенчалась успехом, нужно нейтрализовать позитивное влияние родителей и школы или, по крайней мере, ослабить его. Это именно то, чем занимается MTV. MTV – коммерческий канал популярной рок-музыки и клипов для подростков и молодежи, придуманный и возглавленный Робертом Питтманом, начал свое вещание 1 августа 1981 года. Сегодня он часть медиаимперии CBS, президент и генеральный директор которой Самнер Редстоун является членом Бильдербергского клуба. Если ты подросток и живешь на Западе, программы MTV удовлетворяют твою потребность в информации о том, как расти и жить. В этих программах нет ни проповедей, ни нравоучений, тебе не говорят, что правильно, а что нет. Через жизненный опыт других они просто демонстрируют, что собой представляет жизнь или какой она может быть для того сегмента общества, к которому обращен этот канал. Все в стиле постмодернизма и все очень обманчиво. Эта реальность существует потому, что реклама дает ей жизнь как таковой, а также потому, что ею можно манипулировать. MTV, которая считается главной силой поп-культуры, его подборка музыкальных клипов, бессодержательные комментарии молодых ведущих и фотогеничных диджеев, рекламирующих рок-концерты, новости и документальные фильмы о группах и певцах, стали признаком успеха среди молодежи. На MTV большее количество эфирного времени занимает музыка; преобладают реалити-шоу, созданные для «удовлетворения потребностей аудитории», а также идет постоянный поток «полезной» информации, которая подается на примере жизни как бы обычных людей. Моделью для MTV стали музыкальные спектакли, поставленные Р.Вагнером, оказавшим огромное влияние на нацистское движение. В них публика доводилась до дионисийский экстаза. В дальнейшем этот прием был сознательно использован нацистами для своих собственных символических ритуалов, например для заседания их партии в Нюрнберге. MTV гипнотизирует больше, чем любой другой телеканал, потому что эфир состоит из ряда коротких текстов, которые поддерживают нас в состоянии постоянной эмоциональной возбужденности и ожидания. Мы оказываемся заложниками постоянного ощущения того, что следующий клип наконец-то удовлетворит наши потребности. Искушенные обещанием незамедлительной целостности, мы продолжаем бесконечно потреблять эти короткие тексты.

Разлагающая сила телевидения

Сочетание постоянно повторяющейся музыки с картинками и повторяющимися фразами помогает замкнуть любую мысль, односторонне трактуя музыкальное послание, не требующее прибегать к логике. Ученые Тавистокского института – основного мирового центра по разработке технологий промывки мозгов – определили, что 4 минуты – это тот максимум, во время которого слушатель невольно воспринимает послания, содержащиеся в самих программах. За эти четыре минуты, на протяжении которых идет музыкальный клип, искусственная реальность, основанная на «контрапунктах», проникает в сознание, замещая когнитивную реальность и блокируя ее. Человек, получающий подобные послания, находится в своеобразном трансе и не задумывается над содержанием получаемой информации. Нет времени для размышления, поскольку эмоции затуманивают когнитивную силу сознания, пробуждая в зрителях иррациональное помешательство. Там, где нет смысла, не может быть и морали. Именно поэтому, западные люди превратились в слабых, трусливых, агрессивно настроенных и доверчивых людей: масса безграмотных, с неустойчивой психикой и глубокими неврозами, истощенных и не добившихся успеха индивидов. Смена культурной парадигмы, разработанная Тавистоком, в конечном итоге завладела миром. Речь идет о мировой политической элите иллюминатов, могущественной олигархии, которая контролирует глобальную индустрию масс-медиа, а также мировые финансы и другие ресурсы. Под руководством этой элиты была подготовлена и сформирована хитроумная сеть Тавистока, чтобы большие массы умственных зомби, помешанных на телевидении, можно легко завоевать для этого нового счастливого мира благодаря зрелищам и нескончаемому потоку поверхностной информации. Таким образом, метод подобного оглупления масс в наибольшей степени подходит людям, которые по уровню развития остаются детьми или варварами, чьи жизни – это настоящая путаница, поэтому теоретики в области поп-культуры и выбирают примитивное содержание, привлекая тем самым зрителей. Люди готовы свести сложные проблемы к простым формулам, сформировать свое мнение на основе того, что думают или полагают те, кто находится вокруг, не принимая в своих умозаключениях такого фактора, как правда.

Медианаркотики

MTV использовало это «стадное чувство» для промывания мозгов огромному количеству людей. У зрителя, который подвергается промыванию мозгов, складывается иллюзия, что за ним сохраняется право выбора. Точно так же наркоман полагает, будто это он контролирует свое пристрастие, а не привычка контролирует его. Канал MTV был создан благодаря расширяющимся знаниям о методах психологического манипулирования. Ф.Эмери, главный эксперт по средствам коммуникации Тавистока говорил, что «содержание программ было уже не столь важно, как сам факт неограниченного потребления телевидения». Средний показатель ежедневного просмотра телепередач постоянно рос с самого момента появления этого СМИ. В середине 1970-х г. это стало повседневным занятием, которому уделялось больше всего свободного времени (почти 6 часов в день). С появлением видео и игровых приставок данный показатель увеличился еще больше. Дети школьного возраста проводили перед телевизором почти столько же времени, сколько во сне. Даже не стоит говорить о том, что это способствовало формированию поколения самых дегенеративных детей в истории: телевидение было своего рода наркотиком, вызывающим зависимость. Согласно некоторым неврологическим исследованиям, постоянное пребывание перед телевизором негативно сказывается на когнитивных способностях, т.к. снижает активность нервной системы человека. Зритель, просматривающий клип, находится в состоянии транса, в которое входит под влиянием постоянного чередования цветов и сверкающих картинок, утомляющих зрение в то время, пока пульсирующий и вибрирующий ритм рока оказывает аналогичное воздействие на слух. Мы не просто живем в эру телевидения. Вся наша эпоха определяется его влиянием. И такая ситуация абсолютно логична в обстановке, где телевидение является вездесущим. Логическое мышление формируется с опытом. Оно не является врожденной особенностью человека. Скорее, это реакция, вызванная спецификой окружения. То, что предлагает нам сегодня телевидение, погружает нас в нечто похожее на древнее племенное равновесие чувств. Именно это имели в виду, когда говорили, что мир станет глобальной деревней. Слуховые ощущения – это еще одна доминанта. Люди, которые получают информацию с помощью слуха, более зависимы от того, что им рассказывают, и к тому же, благодаря интонации, могут почувствовать, какие эмоции испытывает говорящий. Письменное слово таких преимуществ не предоставляет. Контролируя уровень тревожности, можно вызвать схожее состояние среди больших групп людей, после чего их поведение поддается контролю и манипулированию. Понимает ли телезритель, посмотревший музыкальный клип, что он увидел? На самом деле нет, так как понимание – это прерогатива интеллекта, и для большинства людей это самая сложная работа. Думать – это тяжело; думать серьезно – еще тяжелее; а чувствовать легко, поэтому при наличии выбора основная масса людей предпочитает полагаться на чувства. На самом деле вместо «Я думаю, что... » большинству следовало бы сказать: «Я чувствую, что... » Сегодня «реальная жизнь» – это телевидение; те, кто умело его использует и взывает к чувствам, будут иметь приверженных и преданных зрителей. MTV ускорила процесс воздействия на массы, за счет чего люди склонны думать в большей степени образами, чем словами. Говорят, что если запустить какую-либо песню без изображения, то в сознании постоянного зрителя будет мысленно воспроизводиться видеоизображение, словно экран у него в голове. В этих изображениях нет ни беглости, ни последовательности: это своего рода мысленные диапозитивы, ассоциативно связанные с определенными звуками, которые, в свою очередь, соответствуют определенным эмоциям. Специалисты по промыванию мозгов сказали бы, что изображения запечатлены в памяти: они связаны с определенными звуками. Когда эти звуки воспроизводятся, даже при отсутствии изображения, соответствующие картинки тоже воспроизводятся в сознании слушателя: получается все тот же музыкальный клип. Так и программируют наших детей.

Технология комиксов

Комиксы создали умственные барьеры чтению, не позволяющие детям развивать речь и мышление, в отличие от великой литературы и поэзии, устанавливая ассоциативную связь слов с соответствующим изображением. В итоге отключался разум и активизировались эмоции. Он добавил, что читатели комиксов не читали, потому что они не думали; они просто пассивно смотрели на картинки с тупыми диалогами. Дети, которые читают агрессивные комиксы, привыкают к насилию и даже воспринимают его как эффективный способ решения проблем. Более 90% малолетних преступников жадно поглощают комиксы, то есть подобный продукт является важным фактором, приводящим детей к совершению преступлений и насилия, – вывод, который ассоциация скрывала от широкой публики. Канал MTV предоставляет зрителям информацию не в виде логических и последовательных фрагментов, а в форме постоянно повторяющихся и вызывающих чувство беспокойства изображений, в результате чего зритель не приобретает для себя какое-то определенное знание, а просто начинает испытывать определенные ощущения. Так работает механизм MTV: постоянное появление отдельных личностей и их популярность возвышают их над всеми остальными, давая ложное переживание морального превосходства. Им поклоняются благодаря их харизме и тому чувству доверия, которое они вызывают и которое трудно объяснить или аргументировать. То, что они говорят, не столь важно; гораздо значительнее то, какое впечатление производят эти слова: искусственно созданный стиль становится самой сутью. Зритель реагирует на образ, т.е. форму, а не на содержание. За реальность принимается то, что нам показывают по телевидению, то, как зритель это воспринимает, а не то, что есть на самом деле. Часто полученное впечатление зависит не столько от содержания информации, сколько от способа ее преподнесения средствами масс-медиа. В этом состоянии, похожем на сон, совесть отходит в сторону, и пробуждаются самые примитивные эмоции. Связь, установленная между зрителем и музыкальным клипом, основана на удовлетворении некой потребности, выражении детских желаний без ограничений, которые навязывает ему социальное сознание. От подобного опыта, особенно если он повторяется много раз, остаются ощущения беспокойства и конфликта между реальностью и картинками видеоклипа. Это приводит к моральному заблуждению, особенно среди молодых людей, сознание которых еще не окрепло. У них формируется неуравновешенный характер, который усиливается стремлением к эмоциональному и иррациональному поведению в повседневных ситуациях. Именно это и замышляли члены Бильдербергского клуба в 1954 году, когда разрабатывали свой изощренный план по приручению духа человека в современном обществе путем дьявольской ловушки MTV, которая получила название «Бесшумное оружие для тихой войны». Тависток определил, что для того, чтобы отойти от последовательной логики, нужно предоставить людям возможность выхода эмоций и предложить им некие идеальные образы, к которым они стремятся и с которыми хотят себя идентифицировать. Даже если человек абсолютно далек от идеала, ему хотелось бы думать обратное. Нужно было вовлечь субъекта, внедриться в его окружение, окружить аудиторию калейдоскопом картинок. Тависток рассматривает людей как чистый лист, на котором можно рисовать и перерисовывать все, что захочется. Такое положение вписывается в более глобальный план для установления контроля в обществе.

Технологии MTV – огонь без пожарных

Как заставить людей приспособиться к глобальным финансовым и экономическим требованиям? Решение видится прежде всего в тоталитаризме и его концепте глобальной войны: массовой культуры, пустых картинок, знаменитостей – всего того, что деморализованное население добровольно проглатывает по воле фанатиков, которые ни перед кем не несут ответственности и стремятся к абсолютной власти, унижая и принижая достоинство современного человека путем механизмов манипулирования и промывания мозгов. Новая эра, которая придет на смену старой культуре, ознаменуется тем, что человек будет довольствоваться лишь жалкой крохой свободы. Таким образом легко будет добиться деградации людей, вплоть до превращения в стадо, лишая их того, что отличает человека от остальных животных, – разума.

Усилив информационный инструментарий, человечество почти ничего не сделало, чтобы подготовить к этому население. Робкие слова о медиаграмотности не могут решить проблему. Создав опасность «огня» в информационных потоках, человечество не побеспокоилось об институте новых информационных пожарных того же уровня.