MEIN KAMPF Андрея Билецкого

На уходящей неделе без надлежащего внимания остался важный факт: украинские правые и радикально-экстремистские силы окончательно раскололись. Нардеп Украины, экс-командир батальона «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий отказался лично участвовать в президентских выборах. В то время, как другие правые – украинские неонационалисты и национал-патриоты, поддержали «единого кандидата в президенты» – Р.Кошулинского. Его поддержали другие радикалы из «Правого сектора», «Организации украинских националистов» (ОУН), движения «С14» и «Конгресса украинских националистов» (КУН). «Нацкорпус» это выдвижение не поддержал. Более того, обвинил коллег по экстремизму в кулуарности и непонимании реалий, в которых должны действовать националисты-патриоты в Украине. «Сегодня Украине нужны новые лидеры, главная цель которого – защита своей страны и каждого правильного украинца. Примером такого лидера является глава Андрей Билецкий. Именно он может объединить патриотические силы для защиты людей от внешних и внутренних врагов, прекратить войну и восстановить справедливость в экономической и социальной сфере», – заявили в пресс-службе «Нацкорпуса». И вот Билецкий сам отказался баллотироваться. Что случилось? Почему?

Стратегия Билецкого

Сам Билецкий объяснил: «Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе. То, что происходило с президентскими выборами – это политический цирк, мы в нем участвовать не будем.». Он подтвердил, что главная задача его партии – прохождение в Верховную Раду осенью 2019 и окончательная политическая легализация. И делать это «Нацкорпус» собирается не выдвижением кандидата, который будет лузером президентской гонки-2019 и набрал процент обезжиренного кефира (карма Кошулинского), а «раскруткой» «Нацкорпуса» на обслуживании президентских выборов у серьезных дядей на побегушках. Другими словами «Нацкорпус» возьмет на себя роль «наблюдателей за выборами» президента. И при этом не только раскрутится, когда его боевики будут наблюдать за голосованием почти на каждом участке, но еще и может подзаработать, если впряжется за деньги на стороне какого-нибудь выдвиженца денежного олигарха. Это очень выгодная сегодня позиция в Украине – патриот на ставке. Билецкий не хочет дразнить гусей и раздражать подлинных заокеанских кукловодов происходящих процессов в стране, т.е. внешних кураторов из США, пристально следящих за неоколонизацией Украины и не желающих, чтобы она и дальше укреплялась в мировом общественном мнении как отстойник неонацизма и ксенофобской антидемократии, несмотря даже на то, что украинские неонацисты нужны США как главная антироссийская ударная силы в Украине. Тем более, что американцы еще раньше за неонацизм били и по нему, и лично по его политдетищам. Еще летом 2015 года тот же Конгресс США признал «омерзительным нацистским формированием» боевиков его карательного батальона «Азова» и запретил американским военным и советникам как-либо помогать оружием и тренировать его. Конгрессмен-демократ Джон Коньерс инициировал такую поправку, и за нее проголосовали. А американской прессе тогда писали об откровенно фашистских взглядах как руководства, так и бойцов «Азова». Задача Билецкого – это придание максимальной респектабельности и полку «Азов», который уже стал частью официальной Нацгвардии Украины, и всем его легальным гражданским структурам. Ветераны батальона и полка «Азов» уже стали основой и политпартии «Нацкорпус», и целого общественного «азовского» движения по всей Украине, под началом Билецкого уже создавшего собственные военизированные формирования под названием «Нацдружины».

50 оттенков коричневого

Второй политсилой национально-патриотической ориентации является партия «Свобода» Олега Тягныбока, возглавлявшего госпереворот-2014, и его зама Кошулинского. Но «Свобода» и «Нацкорпус» только издали подпадают под определение «обое рябое». Эти две партии отличаются как их кандидаты Кошулинский, и Билецкий, который избежал этой «счастливой» участи по расчету. Обе партии официально и полуофициально исповедуют социал-национализм. И хотят якобы величия возрожденной Украины и высвобождения ее от российского влияния. Но «Свобода» Тягныбока-Кошулинского – это неонационалисты необандеровского толка, которые исповедуют еще и лозунг «Украина – для украинцев!» Это чистый этнический или «интегральный» национализм, провозглашающий Украину – «центром Вселенной», а самих украинцев – единственными ее хозяевами, которые должны уверенно и системно освободиться от «инородцев». Отсюда и ксенофобия, зоологический неонацизм, пещерный антисемитизм, триада врагов – «москали, жиды и ляхи», которых нужно однозначно изжить со свету, нетерпимость «Свободы», почерпнутые у своего кумира Адольфа Гитлера. А вот «Нацкорпус» Билецкого – это тоже русофобы, но скорее расисты и неофашисты корпоративистского направления, по типу итальянца Муссолини. Они тоже как бы отстаивают интересы Украины, но как бы шире – через призму как бы защиты не только украинцев, но и всей белой расы. И национальная идея для Билецкого – не оголтелый неонацизм, а более широкий расизм, терпимо относящийся ко всем, кто относит себя к белой расе. Билецкий писал: «...Историческая миссия нашей нации в этот критический момент – возглавить и повести за собой Белые Народы всего мира в последний крестовый поход за ее существование. Поход против возглавляемого семитами недочеловечества». Со временем у Билецкого чисто внешне смягчился даже антисемитизм. Все свелось к неприятию «дегенеративных слоев», к которым отнесли ЛГБТ-сообщества, алкоголиков, наркоманов и других «извращенцев и падших». Не зря же ветераны «Азова» гордятся тем, что с самого начала создания батальона, переросшего в полк, 80% его состава были русскими или говорили по-русски. Билецкий сам как-то сказал, что он и его сторонники – просто «украинские националисты, которые верят в светлое и великое будущее своей страны», корни которой «в имперском прошлом украинских государств – Государства Скифов, Киевско-Русской Империи, Казацкого государства», а смысл существования – «третий путь» в экономике, авторитарность власти, справедливое распределение среди национальных производителей». И поэтому если «Свобода» и ей подобные неонацистские формирования лелеют исключительно украинство и создают тренировочные лагеря для подготовки бойцов «бандерюгенда», то «Нацкорпус» и «азовское движение» наряду с лагерями занимаются текущими мелкими социальными проблемами населения. Подчас за деньги, в виде рейдерства, например. Билецкий смотрит шире на всю «белую расу», которую хочет защищать «путем создания антидемократического и антикапиталистического строя», т.е. как бы предлагает опираться на набирающие популярность лозунги антиглобализма, антиимпериализма и сильной руки, защищающей народ от «гнилой демократии» и ее «лживых ценностей». За это Билецкого и прозвали «Белым вождем». Различие между «Свободой» и «Нацкорпусом» еще и в личностях их «фюреров». Тягныбок и Кошулинский – это галичане, ограниченные в мировосприятии особенностями крайне нетерпимой и ксенофобской Галиции. И бывший хирург и «просвещенный» проктолог (Тягныбок) и бывший спортсмен и повар в артели старателей (Кошулинский), не могут, похоже, подняться выше расово правильного, но узколобого хуторянского нацизма. А вот Билецкий – это типичное воплощение юго-востока Украины, который только переформатируется сегодня в агрессивное антироссийское поле деятельности и то, только потому, что за него щедро платят американские гранты. Билецкий закончил истфак Харьковского университета и преподавал в харьковских вузах. Он даже в тюрьме сидел за попытку организовать убийство, и его, как и Тимошенко из тюрьмы тоже освободил «Евромайдан». И потому, по мнению многих, «Свобода» и неонацисты – это отстой, которым могут попользоваться, а потом выбросить за ненадобностью, что и произошло со «Свободой» и лично с ее лидером Тягныбоком в 2014 году. А вот разветвленный и вживленный во все сферы украинской жизни «Нацкорпус» и особенно его общественные движения – «азовское» и «Национальные дружины» – могут иметь свое будущее. Если станут презентабельными и респектабельными в общепринятом понимании этого слова. Билецкий в отличие от Кошулинского и Тягныбока это понимает, и потому сейчас занимается максимальной легализацией своих структур, приданием им этой самой респектабельности и рукоподаваемости в приличных обществах. В том числе – и это главное – в глазах американских и европейских покровителей, которые сегодня мучительно выбирают, кто же им сохранит Украину в будущем. Запад уже не скрывает, что нынешние «барыги» у власти свой шанс профукали, значит, нужны новые силы. И Билецкий предлагает Западу себя. Потому и тихарится, выжидая удобного момента и параллельно сдирая с себя и своих соратников клеймо неонацистов, убийц, карателей и погромщиков. Так же начинал и Гитлер, когда становился респектабельным и предлагал себя «цивилизованному» Западу в качестве «антикоммунистического острия». И чем это закончилось для планеты – 70 миллионов жизней. И вот в этом «фюрер немецкого народа» и «Белый вождь» белой украинской нации – обое рябое. Со многими одинаковыми последствиями. Непрост «Белый вождь» Украины, он, как и Гитлер, завоевав улицу, начинает путь во власть с парламента.