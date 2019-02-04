Когда украинские пенсионеры смогут путешествовать по свету в своё удовольствие?

Во время планового часа вопросов к Кабинету министров в Верховной Раде министру социальной политики Андрею Реве пришлось объясняться, почему в Украине, в отличие от большинства стран Европы, до сих пор не внедрена накопительная система пенсионного страхования. Андрей Рева напомнил, что законопроект №6677 от 10.07.2017 авторства группы из 57 народных депутатов о внедрении общеобязательной государственной накопительной системы в Украине прошел правительственный комитет, получил одобрение и был готов к рассмотрению в Верховной Раде.

11 октября 2017 года Кабинет министров даже утвердил план мероприятий по внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования на 2017-2018 годы. По мнению Ревы, накопительная общеобязательная пенсионная система должна быть, как ни странно, негосударственной, а взносы в нее должны платить сами работники, а не работодатели. Говоря простым языком, в 2018 году система, при которой каждый самостоятельно накапливает средства на тот период, когда станет нетрудоспособным, должна была заработать.

Но на сегодняшний день упомянутый законопроект не только не проголосован Верховной Радой, он даже не рассматривался в первом чтении.

Как же так, спросите вы, дорогие мои читатели? В чём же тогда смысл той пресловутой пенсионной реформы, о проведении которой ежедневно и без устали из каждого телевизора и утюга, с каждого отремонтированного школьного туалета и просёлочной остановки рапортуют наши власти? Неужто весь процесс реформирования заключался в драконовском повышении пенсионного возраста? И это по прошествии пяти лет после Евромайдана, идеологи которого обещали украинским пенсионерам европейский уровень пенсий и туристические путешествия к самым экзотическим достопримечательностям мира…

Так ли уж нужна накопительная система пенсий в Украине

Но не спешите расстраиваться, любимые мои, у каждого явления есть и положительные стороны. В вопросе о внедрении накопительной общеобязательной пенсионной системы в Украине таких моментов несколько.

Прежде всего, знатоки пенсионного законодательства в один голос утверждают, что создание такой системы, особенно в ущерб ныне действующей, солидарной системе, на сегодня представляется фантастикой. Подобная реформа требует безукоризненной работы банковского и фондового секторов экономики – ведь нужно накопленные средства где-то хранить и во что-то вкладывать, имея твёрдые гарантии по их возврату. Сколько должно пройти времени, и какого вложения дополнительных финансовых ресурсов потребует процесс возращения доверия к украинским банкам и создания доступного фондового рынка (то есть, возможности у простого украинца купить/продать акции какого-либо предприятия, получить прибыль и при этом не быть обманутым), сложно себе представить.

Учитывая абсолютную неподготовленность нашей страны в этих аспектах, возникает вопрос, почему же 57 народных депутатов Верховной Рады ещё в 2017 году практически директивным методом готовы были ввести общеобязательную накопительную пенсионную систему в действие? Можно ли считать их законодательную работу просто непрофессиональной, преступной или человеконенавистнической по отношению к простому украинцу? Где, по мнению наших парламентариев, должны накапливать средства для будущей пенсии украинцы – в каком чулке, под каким матрасом, зарытыми в каком огороде, ведь банкам после угрожающей череды «банкопадов» в нашей стране веры нет...

Вот и Алексей Мушак, совсем ещё молодой депутат от БПП (группа Еврооптимисты) банкам тоже не доверяет – свои 8 миллионов накоплений держит в биткоинах (криптовалюта, электронные деньги), а 3 миллиона – в драгметаллах. И, несмотря на это, является одним из авторов упомянутого законопроекта. Вообще у Алексея к украинским пенсионерам особое отношение. В 2017 году он предложил пенсии пожилым людям отменить совсем: «Очевидно же, что даже при увеличении пенсий все равно дети должны помогать своим родителям для того чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно. Но это больше азиатский подход… Потому что у нас дефицит пенсионного фонда составляет 150 миллиардов». Алексей – участник Евромайдана, и когда отстаивал европейский вектор развития для Украины, почему-то ничего не говорил про азиатский подход к выплате пенсий. Думаю, число киевских сердобольных бабушек, таскающих во время майдана митингующим кастрюли с варениками, резко бы поубавилось от такой перспективы.

И таких, как Мушак – молодых, нетруженных, ничего для страны и народа не создавших и не построивших, и ничего в этой жизни не потерявших – 57 депутатов. Если честно, не хотелось перечнем фамилий сих «законодателей» марать светлые страницы глубокоуважаемой мною газеты «Слово».

Конечно, не все депутаты Верховной Рады столь неблагодарны по отношению к пенсионерам. Наш земляк, народный депутат Сергей Кивалов, опытный парламентарий, известный на всю страну последовательным отстаиванием права пожилых людей на достойную жизнь, пенсионное обеспечение и медицинскую помощь, смог выразить всю сомнительность внедрения накопительной пенсионной системы и своё однозначно негативное к ней отношение: «Вместо ожидаемых реформ – элементы накопительной пенсионной системы, когда пенсионные отчисления работников будут кем-то и куда-то инвестироваться. Инвестироваться, видимо, то ли на «оживленном» и «растущем» фондовом рынке Украины, то ли в сельскохозяйственном производстве, где «царит законность и порядок» руками невидимых для правоохранителей суровых хлопцев в камуфляже и балаклавах».

Требование МВФ

Единственное, чем можно объяснить появление означенного законопроекта, так это требованием МВФ. И это совсем не значит, что «злые дядьки» из МВФ поставили себе за цель извести украинских пенсионеров.

Когда пытаются переложить всю ответственность за появление непродуманных и неэффективных для Украины законов на плечи Международного Валютного Фонда, надо понимать, что требование у этой инстанции к Украине, как просителю денег, только одно – наличие сбалансированного бюджета страны как показателя платёжеспособности должника. При наличии дефицита в Пенсионном фонде МВФ проводит консультации с правительством о возможностях преодоления этого дефицита.

И тут я попрошу, дорогие мои читатели, особого внимания.

Именно МВФ настаивает на том, что самый простой путь увеличить доходы пенсионного бюджета – это обеспечить гораздо больший экономический рост Украины в перспективе 3-5 лет.

Но для этого нужна более фундаментальная реформа, способная запустить процесс индустриализации, создания новых промышленных предприятий и открытия большого числа рабочих мест, прозрачной системы налогообложения, стимулирующей выход бизнеса из тени и улучшение инвестиционного климата. Прописать такую систему реформирования на бумаге очень непросто, а имплементировать в жизнь страны, чтобы обычные люди смогли на себе ощутить оздоровительный эффект от её применения – просто неподъёмная задача для нашей нерадивой и воровской власти.

А мы пойдём другим путём…

А потому наше правительство выбирает другие возможности сокращения дефицита Пенсионного фонда. Как вы, наверное, догадываетесь, дорогие мои читатели, в Пенсионном фонде, как в любом семейном бюджете – если не получается увеличивать доходы, необходимо сокращать расходы. Только с той разницей, что в случае дефицита семейного бюджета мы ограничиваем свои собственные расходы. А в случае с дефицитом бюджета страны правительство урезает расходы не на собственное содержание, а на содержание народа. Сокращены могут быть в таком случае любые социальные выплаты, льготы и гарантии.

Проще всего повысить пенсионный возраст, тем самым банально ограничив число людей, выходящих на пенсию. Что и было моментально взято на вооружение украинским правительством и громко анонсировалось как проведение пенсионной реформы.

Справедливости ради следует отметить, что за период с 2013 по 2015 годы 30 из 35 стран Организации экономического сотрудничества и развития повысили пенсионный возраст, так что не только украинские управленцы избирают путь наименьшего сопротивления. Но при всей очевидной неизбежности таких мер властям надо помнить, что внедрение таковых вызывает столь бурный рост непопулярности у населения, что власть имущие могут и не успеть ощутить преимущества от нововведений.

Поэтому даже в выборе средств для осуществления таких, казалось бы, неизбежных и непопулярных мер существует пространство для манёвра. Можно просто повысить возраст выхода на пенсию для всего населения, а можно ограничить размер или выход на «раннюю» пенсию для льготных категорий работников и служащих. Ведь высокие или ранние пенсии являются составной частью социальных пакетов для судей, прокуроров, парламентариев, чиновников или правоохранителей, при этом все связанные с этим дополнительные расходы ложатся на пенсионный фонд.

С другой стороны, пенсионная система может стимулировать тех, кто откажется от выхода на пенсию ради продолжения своей трудовой деятельности. К внедрению таких мер обращались, и довольно результативно, некоторые из наших западных соседей. Так, в Финляндии и Португалии права досрочного выхода на пенсию лишают законодательным путем. В других странах вводят дополнительные стимулы для раннего выхода на пенсию. Так, в Испании за каждый год раннего выхода на пенсию снимают 7% выплаты.

Риски непринятия накопительной общеобязательной пенсионной системы

Что касается накопительной общеобязательной пенсионной системы, внедрение которой нас ещё только ожидает, ничего фатального не случится, если она так и останется не проголосована нашими депутатами. Хотя в специальном отчёте МВФ за апрель 2017 года некоторые из долгосрочных последствий носят явно негативный характер.

При сохранении существующего соотношения рождаемости/смертности ещё больше сократится удельный вес трудоспособного населения – с 70% в 2015 году до 60% в 2050 году, количество пенсионеров на одного работающего удвоится. Сегодня пенсия замещает человеку менее 40% его дохода до пенсии, а в долгосрочной перспективе будет замещать всего 28%.

К этому нужно добавить низкий уровень занятости среди старших людей (в возрасте 50-59 лет уровень занятости в Украине составляет 63%, против 75% в странах ОЭСР). Как вы можете догадаться, дорогие мои читатели, легче пожилым людям от всего этого не станет, а кроме того увеличит нагрузку на работающее население.

Мы не должны забывать, что в связи с очень низким уровнем доходов пенсионного фонда у нас уже действует, правда, частично, накопительная пенсионная система. Причём – общеобязательная.

Дело в том, что все украинцы, включая несмышлёных младенцев и даже тех, кто покинул сей бренный мир, пусть через родственников, участвуют в наполнении пенсионного фонда, покупая товары-услуги и оплачивая пресловутый НДС и другие налоги с каждой покупки. Наполняют своими налогами пенсионный фонд и сами пенсионеры. Ведь налоги пополняют бюджет, шестая часть которого отчисляется пенсионному фонду. Возникает резонный вопрос: почему в пенсионном фонде наблюдается вечный дефицит, если отчисления в него производятся помимо нашего желания с каждой булки хлеба, каждой таблетки и ведра мусора, вывезенного из-под нашего дома?

Кроме того, необходимо учесть, что не во всех европейских странах накопительная пенсионная система прижилась, и дефицит пенсионных фондов пришлось финансировать из других источников. Так, в Венгрии в 2010-2011 годах вернулись от накопительной к солидарной пенсионной системе, фактически национализировав частные пенсионные взносы. В Польше в 2011-2014 годах правительству пришлось увеличить ставки по взносам в солидарную систему за счет уменьшения частных пенсионных взносов. Может, не стоит повторять их ошибки?

Успокоительная

Одним из мотивирующих моментов поддержки пожилыми людьми Евромайдана и европейского выбора Украины были многочисленные компании европейских туристов преклонного возраста, заполняющих собой известные туристические центры в любой точке земного шара. Для нас, одесситов, это привычное явление.

И так же, по-одесски, я имею вам, дорогие мои читатели, сообщить, что вас, как всегда, обманули. И наши пожилые соотечественники ездят в туры по всему свету, и не реже европейцев. Просто так активно отдыхают люди определённого материального достатка – родители наших чиновников-управленцев разного разлива, а также сами они, выйдя на «заслуженный» отдых. Как вы понимаете, они не рассказывают нам о своих путешествиях на троллейбусных остановках и скамейках у подъездов, не показывают фотографии в стареньких телефонах, сидя в общей очереди в ЖЭК или поликлинику. Мы с ними живём в параллельных мирах, наши пути не пересекаются. Мы даже перестали встречаться… Подозреваю, что вся их деятельность направлена на сокращение нашего с вами «поголовья», ну, чтобы не попадались на глаза и не портили прекрасную картину мира.