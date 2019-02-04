Европейскую культуру правящая коалиция продвигает в массы

Незадолго до ухода на зимние каникулы в Верховной Раде произошло знаменательное событие — глава фракции БПП народный депутат Артур Герасимов козырнул своими познаниями английского языка, прямо на заседании зачитав публикацию из журнала «Экономист», популярного в зарубежных финансовых кругах. Коллеги по парламенту, образно говоря, подавились от зависти. Известно, что Герасимов женат на сестре супруги нашего президента. А Петр Алексеевич владеет английским языком, что постоянно демонстрирует при выездах за рубеж. Говорят, что Петр Порошенко закончил МГИМО, как и бывший президент Грузии Саакашвили. Поступить в этот вуз можно было или по большому блату, или с подачи КГБ. Говорят, что способность к иностранным языкам передается с генами. Думаю, что это заблуждение. У меня трое детей. Но лишь один ребенок знает языки — английский и французский. Но моя дочь училась, конечно, не в МГИМО, а в обыкновенном инязе.

Курсом Артура Герасимова следует и заместитель главы фракции БПП в парламенте народный депутат Алексей Гончаренко. В Парламентской Ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко порывается говорить по-английски и по-французски. Видно, сын ославившегося одесского мэра имел возможность изучать иностранные языки. Однако нынешние учащиеся и студенты лишены такой возможности. Ведь член «Народного фронта» министр образования и науки Украины Лилия Гриневич предложила вузам и школам красивые программы, но не обеспечила учеников и студентов даже достаточным количеством учебников. Но вместе с тем правящая коалиция парламента и члены украинского правительства твердят о продвижении европейской культуры в массы. И главным посылом здесь считают знание иностранных языков. Недавно министр культуры Евгений Нищук выступил в парламенте с пространным докладом об успехах нашего Кабмина на культурном поприще. Конечно, можно считать успехом ассигнование 1 миллиарда гривен на украинское кино. Но на этот миллиард можно было закупить, наконец, учебники детям и достаточное количество школьных парт. Вскоре после выступления в парламенте Евгений Нищук представил на одном из украинских телеканалов свою команду заместителей. Они охотно делились своими планами по продвижению европейской культуры, не забывая напоминать о необходимости увеличения финансирования в этих целях. Как говорится, европейская культура сейчас в тренде. А в ней в первую очередь ценятся иностранные языки. Словом, продвижение европейских ценностей в массы проходит успешно. А если идея овладевает массами, то, как говорил один из классиков, это надолго, если не навсегда. Однако, несмотря на европейскую культуру, наши народные депутаты при выезде на заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы не могут забыть своих привычек, хамят напропалую. Видимо, сорняки настолько укоренились, что вырвать их невозможно.