Опять провалились

Шестой этап Кубка мира проходил в итальянской Анхольц Антерсельве. Вначале наши биатлонисты и биатлонистки буквально обессилили в среднегорье. Например, Артем Прима, Андрей Тищенко и Руслан Ткаленко еле добрели до финиша, показав удручающие результаты на стрельбище. Не лучшим образном выглядели и наши биатлонистки. Капитан команды Алена Пидгрушная закончила дистанции в восьмом десятке. А Анастасия Меркушина жаловалась на охватившую ее слабость. И тоже допустила множество промахов. Таким образом, право на участие в гонке преследования получила лишь Анастасия Меркушина. Но в конечном итоге она лавров не снискала. А среди мужчин право на участие в гонке преследования получили капитан команды Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Пидручный вышел на старт девятнадцатым, но на финише боролся лишь за попадание в тридцатку сильнейших. Прима начал с успешной стрельбы, но затем получил несколько штрафных кругов за промахи на стрельбище. И в результате едва попал в число сорока сильнейших.

Как мы уже сообщали, главную ставку наши биатлонисты делают на чемпионат Европы. Как заявили в украинской федерации биатлона, будут готовиться к этим стартам в Эстонии.