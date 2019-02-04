Контракта как не было, так и нет

Как мы и предполагали, в Брюсселе вместо переговоров с участием министра иностранных дел Павла Климкина и еврокомиссара по энергетике Мариуша Шевчика, а также главы «Нафтогаза» Коболева и главы «Газпрома» Миллера состоялись обыкновенные консультации, которые не дали результата. Андрей Коболев хотел гарантий прокачки определенных объемов газа по украинской газотранспортной системе. Но российская сторона согласилась только на продление действующего контракта, который истекает 31 декабря 2019 года. А заключить новый контракт и дать определенные гарантии «Газпром» остерегается потому что к 2020 году может быть запущен «Северный-2» и «Турецкий поток», и тогда Россия получит все возможности обойтись без транзита газа через Украину.