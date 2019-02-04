Одесские художники вновь порадовали харизмой и мастерством

2 февраля в Одессе в Еврейском культурном центре «Beit Grand» открылась выставка живописи. Событие организовано по инициативе одесских художников, в рамках масштабного проекта «Профессионалы - профессионалам». На выставке представлены работы Екатерины Шадриной, Андрея Герасимюка, Игоря Терехова, Анастасии Кирилиной, Яны Барабаш.

Еврейский культурный центр не один год предлагает вниманию любителей живописи арт-проекты, представляющие творчество самых разных мастеров - художников и фотографов.

Арт-директор Сергей Торопицын, открывая выставку, подчеркнул, что представлять новые работы - всегда приятно и радостно. При этом посетители «Beit Grand»’а с интересом следят за всеми художественными событиями и проявляют живой интерес к новым экспозициям, добавил он.

Екатерина Шадрина, приветствуя участников и гостей, обратила внимание на то, что южнорусская школа живописи, в традициях которой работают многие одесские художники, обладает большой харизмой, а мастерство участников дает возможность включать в проект работы разных стилей и жанров неизменно высокого качества и ярких эстетических достоинств.

У каждого участника выставки есть свой авторитет, свои художественные принципы. Акварели Андрея Герасимюка, например, как всегда утончённо лиричны. Одесса в них выглядит изящной и радостной, именно такой, какой замышляли ее создатели двести лет тому назад. Украшенная парками, фонтанами, соединенная мостами, возведенная из великолепных зданий, она не уступает ни Вероне, ни Венеции, ни Ницце, которые тоже мастерски изображает в своих работах Андрей.

Игорь Терехов - всегда умеющий полутонами передать настроение - представляет серию пейзажей, которые запечатлевают в себе медленное движение времени, или же совсем - его отсутствие, то редкое мгновение, когда все кажется совершенным и времени как бы не существует - тогда ли, когда долгожданный снег укладывается на ветви старого дерева или тогда, когда вечно прекрасное море спокойно прикасается к своему побережью, затаившемуся меж скал. Эти работы кажутся на первый взгляд понятными и не усложненными сюжетно, однако, в них чувствуется энергия спокойствия и равновесия - она наполняет зрителя, как только он остановит свой взгляд на картине, как только погрузится в созерцание...

Настя Кирилина, известная своим живописным масштабом и размахом, предъявляет крупные, яркие, решительные формы. В ее картинах нет ни тени сомнения - объекты и предметы всегда проработаны фактурно, четко; с ярко выраженными бликами. Они как будто говорят сами за себя - чего бы это не касалось - автомобиля или пары кед. Оптимистичность звучания, целостность присутствует и в цветовом, и в композиционном решении каждой из работ.

Яна Барабаш - тоже художник с явным жизнеутверждающим началом. Ее пейзажи и натюрморты тщательно проработаны - основные объекты и детали - все притягательно, сочно, многослойно. В работах Яны много элементов, которые органично взаимосвязаны между собой, формируя звучание пространства - передний план с прописанными, четкими формами, задний - с большим количеством более мелких, но важных нюансов - в результате картина становится ансамблем, где каждый «инструмент» играет свою партию, находится на своем месте и привносит сбалансированное, излучающее начало в общее впечатление от произведения.

Екатерина Шадрина традиционно прорабатывает темы животных, сказочных персонажей. Они могут быть милыми, добрыми и в то же время - загадочными, непостижимыми.

Автор экспериментирует с техникой акрилового барельефа, благодаря чему произведение из живописного перевоплощается за счет дополнительного объёма в несколько иное, новое качество.

Хочется отметить доброжелательную, наполненную живым дружеским общением атмосферу выставки, сформировавшуюся сразу на ее открытии. Возможно, это было обусловлено хорошим субботним днем; возможно - замечательным новым партнером проекта, угощавшим гостей неимоверно удачными профитролями - кондитерской «Творожная бабка». Безусловно, определяющую роль сыграли работы одесских художников, которые несут в себе все самое лучшее - творчество, профессионализм, красоту, мастерство, различные взгляды на мир, в котором всего через месяц наступит весна. А именно это, возможно, вдохновляет не только живописцев, но и всех нас - тех, кто ценит прекрасное!