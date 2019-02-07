В штабе Порошенко намерены подать в суд на Гриценко за клевету

Избирательная кампания в разгаре - кандидаты обвиняют друг друга в грязной агитации и даже в подкупе избирателей. 7 февраля в эфире одного из центральных телеканалов Анатолий Гриценко заявил, что команда Порошенко выделила два миллиарда гривен на покупку голосов. У Порошенко ответили - доказывать правдивость своих слов Гриценко придется в суде. Нардеп Сергей Березенко, которого обвинили в организации подкупа, подчеркнул, что подаст персональный иск о защите чести и достоинства на сумму кандидатской залога – 2,5 миллиона гривен. В случае выигрыша пообещал передать деньги на нужды армии. При этом Березенко подчеркнул: в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского несколько кандидатов фактически повторили тезисы Москвы и объединились против действующего президента.

Мне кажется, что это связано только с одним - когда падают рейтинги, надо каким-то образом это оправдывать. И свое будущее поражение вчера оправдывали как раз такими голословными обвинениями. Мне казалось, что и господин Гриценко, и господин Садовый - являются самостоятельными и независимыми кандидатами, но после вчерашнего эфира я понял, что это спойлеры кандидата Тимошенко, что это - технические кандидаты от Тимошенко, потому что они вторили все те глупости, которые говорила она. Что касается конкретно меня и обвинения по мне, я официально заявляю, что я подам иск на Анатолия Гриценко о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Не буду оригинальным - сумма этого иска будет такая же, как и залог, если я не ошибаюсь, это 2,5 миллиона гривен, и все те средства после обязательно того, как я выиграю в суде, поскольку то, что он говорил не выдерживает никакой критики, будут направлены на нужды армии. Если другого способа нет, то будем действовать именно таким, законным, пусть это будет долго, но какая-то часть получит дополнительное финансирование, возможно, бронежилет, каску, то ли оснащение, которого у них не было до 2014 года или даже с тех пор, когда он был министром.