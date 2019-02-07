Мир народам – быть или не быть?

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. А уже 5 февраля, ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Общепризнанным фактом является то, что Медведчук хороший юрист и наверняка сверил свое выступление с действующим законодательством Украины. Тогда как объяснить демарш ГПУ? Что это было агония режима или PR поддержка «громкого заявления», призванного обеспечить новый тренд в истории Украины?

Не являясь фанатом Виктора Медведчука, не могу не отметить, что на сегодняшний день это единственный политик, такого уровня, который четко обозначил весь, без исключения, спектр проблем, которые нагромоздила действующая власть в Украине.

«… боевые действия на Донбассе, тарифный геноцид, коррупция во власти, криминальный беспредел, радикальный национализм, внешнее управление заокеанских хозяев киевской власти, бедность людей и социальная несправедливость», ‒ отметил в своем выступлении Виктор Медведчук – власть, которая пытается лишить права наших людей говорить на родном языке … власть игнорирует (и делает это преступно) нормы статьи Конституции…часть третья статьи 10 говорит о том, что на территории Украины гарантируется свободное развитие, использование (подчеркиваю) и защита русского и других языков национальных меньшинств. … как и игнорируются нормы Конституции в отношении таких понятий и священных свобод, и прав, прописанных в Основном Законе, как свобода вероисповедания, отделение церкви от государства. Мы должны стать на защиту единственной канонической православной церкви, возглавляемой Его Блаженством митрополитом Онуфрием. Это наша задача, это наш долг перед верующими Украины, которые понимают, что такое православие, что такое автокефальность и независимость».

Привел Виктор Владимирович и любопытные цифры, свидетельствующие о невиданно разросшемся революционном достоинстве украинцев. Так «тарифы на газ для населения выросли на 1080%, тарифы на отопление – на 1240%, тарифы на воду горячую и холодную – на 560-650%, на электроэнергию – на 380%. Цены на мясомолочные, хлебобулочные изделия выросли на 280‒350% за эти годы. На овощи – на 400%. На все продукты без исключения цены выросли на 58‒542%».

«Наш План-концепция…предусматривает создание на Донбассе автономного региона Донбасс в составе Украины, который предполагает устройство через органы государственного управления, такие как парламент, правительство и другие органы, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе. …мы сейчас не говорим о федеративном устройстве…мы живем сегодня по Конституции, которая предусматривает унитарный статус со статусом автономии для отдельного региона. Это действующая Конституция», -­ подчеркнул Виктор Медведчук.

Это один из редких случаев, когда новое звучание Минским соглашениям дают политики, которые действительно выступают за прекращение войны, а не за войну до победного конца. Чтобы ни говорили о том, что Минским соглашениям нет альтернативы, понятно, что они давно мертвы — попытка Виктора Медведчука основываясь на духе этих соглашений предложить конкретный план действий, предусматривающий прививку от нацизма для страны в будущем, не может не вызывать уважения.