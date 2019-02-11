Первые русские святые Инна, Пинна и Римма

2 февраля Православная Церковь чтит память святых мучеников Инны, Пинны и Риммы. Они послужили Господу равноапостольским подвигом и стали, как воспевается в акафисте, «первомучениками славянскими».

В последние десятилетия, когда духовная жизнь в нашей стране оживилась, многие крещеные люди стали активнее участвовать в религиозных обрядах и таинствах, посещать воскресные и праздничные богослужения, а также, возрождая традиции предков, стали праздновать День Ангела, или, иначе говоря, именины. Это значит, что получая в крещении то или иное имя, мы приобретаем себе небесного покровителя – святого, почитаемого святой церковью за предпринятые им ради Христа подвиги, труды, а часто – мучения и смерть. День, в который церковь чтит память нашего святого – и есть наши именины, которые не следует путать с Днем рождения.

И вот тут-то стали открываться самые неожиданные вещи, например, что распространенные в нашем регионе имена Инна и Римма – не только христианские, но и…. мужские. Часто, приходя в церковную лавку с похвальным намерением приобрести икону своей небесной покровительницы, Инны с изумлением узнают, что такой иконы не существует, а есть икона трех священномучеников – Инны, Риммы и Пинны. Возникает смущение, недоумение: как же быть в такой ситуации, что делать?

Да, в общем-то, ничего особенного делать не нужно. Конечно, имя можно поменять – такая церковная практика существует, но можно оставаться под покровительством небесного заступника-мужчины, чего многим женщинам так недостает в земной жизни. Нужно только хорошо знать житие своего святого, чтобы проникнуться к нему особенной теплотой и молиться ему от всего сердца, прося помощи и заступления. Постараемся же узнать, кем были они, как жили и за что прославлены.

Во времена апостольские…

Первые русские святые мученики Инна, Пинна и Римма были учениками святого апостола Андрея Первозванного. Родом они были из северной земли Великой Скифии, то есть, они ильменьские славяне-русы. Что представляла собой древняя земля Тавриды, Скифия, которую увидел перед собою апостол Андрей Первозванный во время жизни Инны, Пинны и Риммы? Древние авторы, такие как Гомер и Геродот, говорят о том, что Скифия имела огромные материальные богатства, но нравы в те времена здесь были дикие настолько, что ужасали даже языческий мир. Известно, что человеческие жертвоприношения здесь были делом обычным, а на кровавых пирах тавроскифов чашами им служили черепа, наполненные кровью побеждённых, потому что считалось, что такая кровь придаёт силы для новых побед.

Вот таким людям проповедовал христианство апостол Андрей Первозванный. Неизменными спутниками апостола были Инна, Пинна и Римма, которые, услышав от апостола слово Христово, не только уверовали, но, приняв Святое Крещение, понесли свет веры и проповеди во мрак языческой Скифии. Инна, Пинна, Римма были крещены апостолом Андреем, рукоположены в священники и направлены для укрепления веры и утверждения благочестия среди греков и инородцев, проживающих в Босфорском царстве. Можно даже предположить, что святые мученики Инна, Пинна и Римма имели сан епископов, так как в кондаке (гимне), посвященном им, говорится: «…христианом заступников, Царствия Божия благовестников», а такое сравнение применимо только к архиереям.

По пути в Таврию они везде проповедовали христианскую веру и крестили народ.Так они дошли до Дуная, где им и довелось мученически пострадать за верность Христу.

Святые мученики Инна, Пинна и Римма были схвачены местным князем, который вознамерился сначала обольстить их различными соблазнами и лестными обещаниями. Однако они не склонились на предложенные им почести и за свою твердость веры во Христа были биты без пощады.

В то время стояла суровая зима, и реки замерзли настолько, что их могли переходить по льду не только люди, но и кони с возами. Князь приказал поставить в лед большие бревна и привязать к ним святых, постепенно опуская их в студеную воду. Когда лед дошел до шеи святых, они, измученные страшной стужей, предали Господу свои блаженные души.

В западной церковной агиографической традиции сохранилось свидетельство в «Асta Sanctorum» Иакова Ворагинского об их мученической кончине «De Sanctis Martyribus Inna, Pinna, Rimma»: «О святых мучениках Инне, Пинне, Римме.

Да обретут тепло чистейшие, как хрусталь, ратоборцы хлада Инна, Пинна, Римма. Они претерпели мученичество в некоей северной провинции, где были схвачены варварами-идолопоклонниками и приведены к правителю. Тот повелел, чтобы исповедники Христовы погибли от холода. Мученики были привязаны к прямым и твердым бревнам, установленным посреди потока, и, хотя стояло ветреное и холодное время года и твердую гладь воды сковал мороз, они оставались неподвижны, пока не достигли предела земной жизни, предав свои блаженные души в руци Божии».

В древнем славянском месяцеслове повествуется, что нашлись христиане, которые похоронили их тела, но епископ Гедца несколько позже извлек их из могилы и положил в своей церкви.

Спустя семь лет после кончины своей святые мученики явились тому же епископу и повелели ему перенести мощи их в местечко, называемое Аликс, в сухое пристанище. Аликс есть нынешняя Алушта, находящаяся на берегу Черного моря, на северо-восток от Ялты. «Сухое пристанище» означает морскую пристань.

Сейчас возле Алуштинского храма Всех Крымских Святых возведена часовня во имя святых мучеников Инны, Пинны и Риммы, где помещена на стене редкая икона с их святыми образами. Перед иконой многочисленные туристы, паломники и жители Крыма возжигают свечи и сердечно молятся.Прославлять первых общенародных святых и молиться им – наш долг и честь. Святые мученики Инна, Пинна и Римма – это первый священный дар, первый плод веры наших далеких предков, который они принесли в знак своей веры и любви к Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Святые угодники, мученически пострадавшие за имя и веру Христову, эти светозарные светильники славянских земель, предстоят Престолу Божию и усиленно молят Господа о даровании Его милости всему роду человеческому.

Три яркие свечи – Инна, Пинна, Римма

В архиве Симферополя сохранился документ под названием «Всем священникам Симферопольской и Крымской епархии»: «Прошу вас, отцы всечестные, поминать на отпустах литургии, вечерни и утрени святых мучеников Инну, Пинну, Римму, ибо их надо считать крымскими святыми. Это – очень древние мученики (не мученицы, как многие их неправильно считают), по-видимому, готы, а может быть, тавро-скифы, жившие где-то между Алуштой и Балаклавой. Они приняли мученическую кончину за Христа где-то в устьях Дуная. Через семь лет мученики явились во сне епископу и повелели перенести мощи их в селение Аликс (нынешняя Алушта) и там похоронить их. Место, где почивают мощи мучеников, неизвестно».

Этот документ подписан 30 октября 1950 года святителем Лукой (Войно-Ясенецким), архиепископом Симферопольским и Крымским.

К сожалению, в богослужебной практике память святых мучеников Инны, Пинны и Риммы не выражена особым богослужением, поэтому в среде церковных людей день их памяти неоправданно забыт. А ведь это – только малая часть известных первых русских святых, прославленных Вселенской Православной Церковью. А сколько утрачено сведений о других славяно-русских святых! Летописи, хранившие в себе столько ценного о жизни наших далеких предков, погибли в огне нашествий иноплеменников: готов, гуннов, хазар и прочих.

Значение имени

Имя Инна в переводе с латинского означает «сильная вода». Еще одно значение данного имени: «бурный поток».Его часто путают с Инессой, и наоборот. Имя Инна – хорошее, нежное и женственное. Инна – личность светлая, легкая, простая и надежная. Она слабее Инессы, но во всех отношениях привлекательнее. Встречается имя нечасто, но из употребления не выходит.

Для девочек есть несколько вариантов этого имени. Например, родители могут называть свою дочурку Иннуся.Инна любит поспать по утрам, но с этой сладкой привычкой успешно борется, так как трудолюбива и не позволяет себе праздного времяпровождения.

Инны могут быть хорошими журналистами, фоторепортерами, часто работают директорами магазинов, парикмахерами, инженерами. Многие пробуют себя в творчестве.

Знаменитые Инны – Гулая, Капинос, Кашежева, Леснянская, Любименко, Макарова, Чурикова и многие другие.