Тимошенко и Порошенко: ИГРА ПРЕСТОЛОВ

Сенсацией минувшей недели стал выход на первое место Владимира Зеленского, в конце прошлого года занимавшего второе место с заметным отставанием от Тимошенко. Сейчас за него собираются голосовать 19% активных избирателей, в то время как за Тимошенко – 18,2%. Справедливости ради надо сказать, что отрыв менее одного процента, меньше погрешности выборки. К тому же он является результатом не только значительного (на 5% по сравнению с декабрем прошлого года) роста рейтинга самого Зеленского, но и снижения на 2% рейтинга Тимошенко. Взлет на первое место Зеленского – это проявление тотальной безнадеги украинского общества, которое готово голосовать хоть за табуретку, но только не за Порошенко. В.Зеленский не является полноценным заменителем отказавшегося от президентских гонок Вакарчука, который опирался на Западную Украину. Базовые регионы Зеленского – Юг (Николаевская, Одесская и Херсонская области), Восток (Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области), Донбасс (тут он делит первое место с Бойко) и Киев (тут его соперник – Порошенко). В общем, это и понятно. Зеленский «свой» в территориальном (из Кривого Рога) и языковом смысле. Пострегиональной оппозиции, к тому же еще и расколотой, люди не очень доверяют. Так что пока Зеленский и Тимошенко делят первое место.

Украинские Р.Рейган и М.Тэтчер?

Рост рейтинга Зеленского понятен и обоснован. Во-первых, он – единственный кандидат, который никак не связан с нынешней политической элитой, полностью себя дискредитировавшей. Сферическое в вакууме «новое лицо» в политике. То самое, которого так долго ждали избиратели. Во-вторых, он наконец-то заявил о своем участии в кампании (ранее были сомнения) и, более того, начал ее очень энергично и эффектно. Ситуация же с Тимошенко тоже очевидна – она пока не продемонстрировала никаких выдающихся находок в развертывании кампании. Пока все энергично, но, увы, стандартно, без каких-то поражающих воображение ходов вроде «Украинского прорыва», работящей «воны» или смазанного сердечка на белом фоне. На третьем месте закрепился Порошенко с 15,1% активных избирателей. С августа прошлого года его рейтинг вырос почти вдвое (с 8%). Многие политологи полагают, что это следствие фальсификации социологических данных с целью оправдать будущие фальсификации результатов выборов. На выборах 2010 года даже очень слабый Ющенко, не имеющий никаких реальных достижений и обращающийся в своей рекламе к давно вымершим трипольцам, ухитрился поднять свой рейтинг более чем в два раза. Порошенко же находится в совсем других условиях. Во-первых, в отличие от Ющенко он сумел сосредоточить в своих руках огромную власть, даже при ограниченных полномочиях. Во-вторых, он возглавляет как бы «воюющую страну» как верховный главнокомандующий. В-третьих, у него есть совершенно реальные достижения. Если Ющенко всего-то пригласил Варфоломея в Киев, то Порошенко получил от него томос. В-четвертых, за последнее время под воздействием нацпропаганды сформировалась значительная группа людей с мышлением древних трипольцев, способных оценить достижения Порошенко. В-пятых, эти избиратели видят, что к власти рвутся Тимошенко, известная тем, что ей удавалось договориться с Путиным (а это сегодня преступление), и Зеленский, который уж точно не сможет отразить российскую агрессию. Они, может, и не лучшим образом относятся к Порошенко, но вынуждены объединяться вокруг него за отсутствием реальной альтернативы.

Кто кого посадит раньше?

Порошенко перед выдвижением развил такую бурную деятельность с так называемым «томос-туром» по стране, так запудрил мозги населению поездками по стране с различными мероприятиями, что это и позволило его политтехнологам прибегнуть к таким масштабных манипуляциям и фальсификациям: мол, Порошенко работал, встречался с людьми и таки сумел завоевать их сердца. Смешной, наивный и циничный обман, но порохоботы уверены: прокатит. По чудесной формуле, общей для всех «революционеров с майдана»: «повоняют и забудут». «Серебро» в гонке Порошенко тоже объяснимо: у него заканчивался «томос-тур», и нужно было не забыть отнести документы о регистрации кандидатом в ЦИК и стартовать не с какого-нибудь унизительного лузерского – пятого/шестого – места, а хотя бы со второго. Вот денежные порохоботы-побратимы с тугой мошной и занесли социологам «форс-мажорные» чемоданчики, и те явили миру Порошенко на втором месте. Хоть ненадолго. Хоть для того, чтобы публично напугать и унизить Тимошенко. Тимошенко, похоже, если и напугалась, то только среди своих («все пропало!»). А на публике она отважно закусила удила и занялась любимым делом – со смаком, с видимым удовольствием и со знанием дела мочить своего треклятого соратника по двум майданам Петра Порошенко. Для начала она вернула себе и партии лидерство в рейтингах популярности. И начала это дело умно – с рейтинга партии, а не своего лично. Потому что она точно знает: с нею лично все будет хорошо, если она откровенно и не выбирая слов напомнит нации, кто такой Порошенко. Этим Тимошенко и занялась уже в этот понедельник, 4 февраля, на согласительном совете фракций и комитетов парламента. Для начала она обратилась к Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) о незаконном, по ее мнению, обогащении действующего президента. Она просто рассказала, что из деклараций Порошенко следует, что за 2018 год президент «в 82 раза увеличил свои доходы» и зарабатывает проценты на том, что, используя админресурс и властные полномочия, «дает в долг своей стране». «Часть своих доходов он увеличил на том, что дает свои личные деньги своей стране во время войны под проценты. Ростовщичество президента во время войны, разрухи и почти голода – это преступление. Есть абсолютный конфликт интересов между президентом, который имеет все полномочия и назначает руководителя Нацбанка, а также тем, что он своему государству дает деньги под большие проценты», – резюмировала Тимошенко. Вы представляете, как эту информацию воспримет население, которое за этот же период обнищало вкрай и еле-еле сводит концы с концами, борясь не за жизнь, а за выживание себя и родных? Это блестящий и давно испробованный приемчик Тимошенко – вызывать зависть «маленьких украинцев» ко всем богатым, кроме нее. Теперь ей остается сделать так, чтобы об этом узнала нация. Как можно больше ее, любимой. Потом Тимошенко традиционно обвинила не просто в коррупции, а в использовании коррупционных схем на этих выборах и заявила, что коррупции не помнит на каких-либо выборах, даже при Януковиче. По ее данным, Порошенко «любой ценой пытается удержаться у власти. Благодаря своему ближайшему соратнику Сергею Березенко и всему коррумпированному окружению Порошенко создает сеть подкупа и раздает по 1000 грн за голос». «Это происходит открыто на глазах у правоохранителей. Порошенко – это коррупционер высшей пробы, который берет из бюджета то, что ему не принадлежит, и за счет этих денег подкупает людей», – сказала Леди Ю.

Кто кого отмайданит?

И не просто сказала, а обратилась к главе МВД Арсену Авакову с требованием разобраться со всеми этими данными о коррупции. И забила гвоздь в тушку гаранта Тимошенко тем, что попросила Авакова проверить информацию о фальсификациях итогов голосования, которые якобы готовит команда Порошенко. Тем, что произвольно, на 1 миллион человек, увеличивает количество голосующих и подтасовывает реестр избирателей тогда, «когда люди массово выезжают из страны, когда смертность превышает рождаемость почти вдвое». «Второе заявление о преступлении, которое мы передаем сейчас министру внутренних дел, – немедленно проверить и этот реестр, и все предыдущие, и убрать из реестра всех «мертвых душ», и прекратить подготовку Порошенко к масштабной фальсификации. Страна ждет часа, когда этот продажный президент уйдет от власти», – сурово взывала Юлия Владимировна к нации. Аваков выступил на съезде своей партии «Народный фронт» и публично пообещал, что сделает «все от меня зависящее, чтобы выборы прошли прозрачно и честно». И не допустит никаких майданов. «Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать». Если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко – Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. В любом случае наше государство окажется под огромным риском: оно и так уже на ладан дышит. Нанятые радикалы будут в этом участвовать и в момент голосования, и при подсчете голосов. Они ходят по политическим штабам с предложением обеспечить контроль подсчета голосов. «У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию, связанную с действиями крайних радикалов, дестабилизаторов», – предупредил Аваков. Тимошенко хорошо: она возвращает лидерство, ослабляет главного конкурента, да еще и заручается поддержкой влиятельного министра. Конечно, ситуация еще скользкая, все может измениться до 31 марта кардинально. Но сегодня Тимошенко лидирует, и шансов победить у нее больше. И партию свою для парламентских выборов она удачно раскручивает параллельно с выборами президентскими, чтобы захватить контроль еще и над правительством.